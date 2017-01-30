Ana Sayfa | SÄ°YASET 30/01/2017 16:07

ÃœÃ§ aydÄ±r tutuklu olan HDP'li vekil Ä°dris Baluken tahliye edildi


DiyarbakÄ±r 8'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, HDP Grup BaÅŸkanvekili ve milletvekili Ä°dris Baluken'i serbest bÄ±raktÄ±.

Geçen 4 KasÄ±m'da tutuklanan ve hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebet ve 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±lan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken'in yargÄ±lanmasÄ±na DiyarbakÄ±r 8'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde bugün baÅŸlandÄ±. HDP Milletvekilleri ve avukatlarÄ±n hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmaya Baluken, tutuklu bulunduÄŸu KandÄ±ra Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) yoluyla katÄ±larak savunma yaptÄ±. KararÄ±na açÄ±klayan mahkeme, Baluken'in adli kontrol kararÄ± ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme tahliye kararÄ±na, karartÄ±lacak delil olmamasÄ±, milletvekili olmasÄ± ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önce tutuklu vekillere iliÅŸkin kararÄ±nÄ± gerekçe gösterdi 3 KasÄ±m'da HDP Ankara genel merkez binasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan HDP Grup BaÅŸkanvekili Ä°dris Baluken, getirildiÄŸi Bingöl'de çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece 4 KasÄ±m'da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

NEYLE SUÇLANIYOR

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken, "Suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandasÄ±, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adÄ±na suç iÅŸlemek, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± alenen aÅŸaÄŸÄ±lamak" ile suçlanÄ±yor.

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HDP'li vekillere tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Adli kontrol kararÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lan HDP'li Ayhan Bilgen ve Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Ziya Pir

HDP'li vekil Ziya Pir hakkÄ±nda karar verildi

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir hakkÄ±nda yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ve zorla getirilme kararÄ± verildi