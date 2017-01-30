HDP'li vekillere tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Adli kontrol kararÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lan HDP'li Ayhan Bilgen ve Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

HaklarÄ±nda yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Cumartesi günü gözaltÄ±na alÄ±narak adli kontrol kararÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lan HDP Milletvekilleri Ayhan Bilgen ve Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n itirazÄ± üzerine, Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce tutuklanmalarÄ±na yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 6-8 Ekim Kobani olaylarÄ±na iliÅŸkin yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda geçen Cumartesi günü gözaltÄ±na alÄ±nan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ve HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce adli kontrol kararÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, haklarÄ±nda 'SilahlÄ± terör örgütüne üye olma' suçundan soruÅŸturma yürütülen BeÅŸtaÅŸ ve Bilgen'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde itiraz ederek, her iki ÅŸüphelinin de tutuklanmasÄ±nÄ± istedi. Ä°tirazi deÄŸerlendiren Sulh Ceza HakimliÄŸi, Milletvekilleri Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ ve Ayhan Bilgen hakkÄ±nda tutuklanmalarÄ±na yönelik yakalama kararÄ± verdi. BeÅŸtaÅŸ ve Bilgen'in yakalanmalarÄ± durumunda tutuklanacaklarÄ± bildirildi.