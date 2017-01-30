Ana Sayfa | SÄ°YASET 30/01/2017 18:19

AB Hulusi Akar'Ä±n Kardak ziyareti iÃ§in ne dedi

Avrupa BirliÄŸi Komisyonu baÅŸsÃ¶zcÃ¼sÃ¼

AB Komisyonu BaÅŸsÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n Kardak ziyaretine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Avrupa BirliÄŸi  Komisyonu BaÅŸsözcüsü Margaritis Schinas, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'Ä±n Kardak KayalÄ±klarÄ±na gitmesine iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.Margaritis Schinas bu adÄ±mÄ±n iyi komÅŸuluk iliÅŸkilerinin AB'ye katÄ±lÄ±m için önemli bir kriter olduÄŸunu söyledi.Sözcülerden Maja Kocijancic, geçmiÅŸte Türkiye ve Yunanistan arasÄ±ndaki gerilime iliÅŸkin itidalli olmalarÄ± yönünde açÄ±klama yaptÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, bu deÄŸerlendirmelerin hâlâ geçerli olduÄŸunu söyledi.

Yunan BaÅŸsözcü Schinas ise ekleme yapmak istediÄŸini belirterek, "Azami iyi komÅŸuluk iliÅŸkilerine sahip olmak katÄ±lÄ±m öncesi ortaklarÄ±mÄ±z için belirlediÄŸimiz önemli bir kriter" dedi.

 
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