HDP'li isimler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ve HDP Van Milletvekili Lezgin Botan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, hakkÄ±nda tutuklanmaya yönelik çÄ±kartÄ±lan yakalama kararÄ± gereÄŸince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Nöbetçi mahkemece "SilahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz üzerine hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan Bilgen, DiyarbakÄ±r'da yakalandÄ±.BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± üzerine nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸince, HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda tutuklanmaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Botan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, yaptÄ±ÄŸÄ± bazÄ± konuÅŸmalar nedeniyle, "Terör örgütü propagandasÄ± yapmak", "Suç iÅŸlemeye alenen tahrik" ve "SilahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçlarÄ±ndan 11 yÄ±ldan 40 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle hakkÄ±nda dava açÄ±lan ve ifade vermeye gitmediÄŸi için Van 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ferit Melen HavalimanÄ±'nda Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan Botan, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan, Van Adliyesi'ne götürüldü.Van 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 27 Ocak'ta görülen duruÅŸmada zorla getirilme kararÄ±na raÄŸmen duruÅŸmalara katÄ±lmayan HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkÄ±nda "yakalama" kararÄ± vererek, yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± koymuÅŸtu.