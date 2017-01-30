Kadir TopbaÅŸ FETÃ– kazanmamam iÃ§in kampanya yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ dedi

15 Temmuz darbe soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda sorulan sorulara cevap veren Kadir TopbaÅŸ, FETÃ–'nÃ¼n aleyhine kampanya yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevinin yanÄ± sÄ±ra Türkiye Belediyeler BirliÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve "yerel yönetimlerin BirleÅŸmiÅŸ Milletler"i kabul edilen UCLG Dünya BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevlerini sürdürdüÄŸünü anÄ±msatan TopbaÅŸ, bu görevleri sebebiyle uluslararasÄ± toplantÄ±lara sÄ±klÄ±kla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ekonomik ve Sosyal Ä°ÅŸler Dairesi (UNDESA) adÄ±na BM Genel Merkezi'nde yapÄ±lacak toplantÄ±ya ana konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lmak üzere davet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden TopbaÅŸ, "Bu toplantÄ± ve sonrasÄ±nda foruma katÄ±lan iÅŸtirakçilerle ikili görüÅŸme ve toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±m. 12-20 Temmuz 2016 tarihleri arasÄ±nda görevli olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunacaÄŸÄ±mÄ± Ä°stanbul ValiliÄŸine resmi yazÄ± ile bildirdim. DolayÄ±sÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan dönüÅŸ tarihimin 15 Temmuz Cuma gününden önce olduÄŸu ancak dönmediÄŸim iddialarÄ± gerçeÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"FETÖ Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° HÄ°ÇBÄ°R SUÇLAMA YÖNELTÄ°LMEDÄ°"

TopbaÅŸ, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinin tüm iÅŸ ve iÅŸlemlerinin mevzuata uygun yapÄ±lmasÄ± için gerekli hassasiyetin gösterildiÄŸini, görevi boyunca dini, mezhebi, cemaati, siyasi görüÅŸü sebebiyle hiçbir gruba ayrÄ±mcÄ±lÄ±k saÄŸlanmasÄ±na izin vermediÄŸini, göz yummadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Belediyenin tüm iÅŸlerinin SayÄ±ÅŸtay ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca düzenli olarak denetlendiÄŸine dikkati çeken TopbaÅŸ, "Bugüne kadar yapÄ±lan denetimlerde hiçbir kiÅŸi, kurum ya da FETÖ/PDY'ye haksÄ±z gelir saÄŸlayacak ÅŸekilde, hukuka aykÄ±rÄ± iÅŸ verilmesi ve imkan saÄŸlanmasÄ± hususunda yapÄ±lan bir tespit yoktur. 17-25 AralÄ±k'tan sonra baÅŸlatÄ±lan adli süreçlerde FETÖ'ye kaynak aktarmakla suçlanan hiçbir kiÅŸi, kurum ve ÅŸirket ile belediyenin iliÅŸkisi olduÄŸuna dair bir suçlama yöneltilmemiÅŸtir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"FETÖ GERÇEK YÜZÜNÜ 17-25 ARALIK'TA GÖSTERDÄ°"

TopbaÅŸ, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi esnasÄ±nda görevli olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olmasÄ± sebebiyle Ä°stanbul'da yaÅŸananlarla ilgili görgüye dayalÄ± aktarabileceÄŸi bilginin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, "15 Temmuz darbe giriÅŸimini gerçekleÅŸtiren FETÖ/PDY terör örgütünün önceleri cemaat görünümünde olduÄŸu herkesin malumudur. 17-25 AralÄ±k 2013 yargÄ± darbe giriÅŸimi gerçekleÅŸtiÄŸinde FETÖ/PDY örgütünün gerçek yüzünü devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz ile birlikte ben de görmüÅŸ oldum." görüÅŸünü paylaÅŸtÄ±.

"FETÖ, KAZANMAMAM Ä°ÇÄ°N KAMPANYA YÜRÜTTÜ"

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) tavsiyesi üzerine hükümetin de kararÄ±yla "terör örgütü" niteliÄŸi resmiyet kazanan FETÖ'nün seçim sürecinde ÅŸahsÄ± aleyhine kampanya yürüterek seçimi rakiplerinin kazanmasÄ± adÄ±na yoÄŸun çaba sergilediÄŸini anlatan TopbaÅŸ, FETÖ'nün kendisini her seçim döneminde saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakma çabasÄ± içinde olduÄŸunu, haksÄ±z suçlamalar ve birtakÄ±m sözde soruÅŸturma dosyalarÄ±nÄ±n da ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

"DARBEYE KARÅžI DÄ°RENMELERÄ° Ä°ÇÄ°N KESÄ°N VE NET TALÄ°MATLAR VERDÄ°M"

TopbaÅŸ, FETÖ'nün belediyeyi hedef alan faaliyetlerde bulunmasÄ±nÄ±n kamuya mal olan birtakÄ±m soruÅŸturmalar neticesinde ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. "15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ise belediyemiz bilindiÄŸi üzere iÅŸgal edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan yerlerden biriydi." ifadelerini kullanan TopbaÅŸ, ÅŸöyle devam etti: "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸi ve milletimizin cesareti ile Türkiye, büyük bir badireyi atlatÄ±rken belediyemiz de iÅŸgalden kurtarÄ±ldÄ±. Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binamÄ±zÄ±n önünde 17 ÅŸehit verdik. 15 Temmuz gecesi Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle darbenin karÅŸÄ±sÄ±nda durduk. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n meydanlarda toplanma ve darbeye karÅŸÄ± durma çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± Ä°stanbul'daki tüm elektronik levhalara sloganlarla yansÄ±ttÄ±k. Tüm birimlerimize darbeye karÅŸÄ± direnmeleri için kesin ve net talimatlar verdim. Öyle ki tüm araç ve gereçlerimiz o gece hain darbe giriÅŸiminin durdurulmasÄ± için seferber edildi."

"TELEFONLA TÜM BÄ°RÄ°MLERÄ° HAREKETE GEÇÄ°RDÄ°M"

Silivri yönünden Ä°stanbul'a doÄŸru askeri hareketlilik olduÄŸu haberini aldÄ±ÄŸÄ±nda belediye araçlarÄ± ile yolun kesilmesi talimatÄ±nÄ± da kendisinin verdiÄŸini ifade eden TopbaÅŸ, "15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ABD'de bulunuyor olmama raÄŸmen telefon talimatlarÄ± ile tüm belediye birimlerini harekete geçirdim." deÄŸerlendirmesinde bulundu. FETÖ iltisakÄ± ve irtibatÄ± sebebiyle 17/25 AralÄ±k sürecinde de olduÄŸu gibi, Ä°SKÄ°, Ä°ETT ve iÅŸtiraklerindeki bin 108 personel hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan TopbaÅŸ, "Belirtilen personelimizden 46'sÄ± ihraç, 234'ü göreve iade edilmiÅŸtir. DiÄŸerleri hakkÄ±ndaki iÅŸlem süreci devam etmektedir." bilgisini paylaÅŸtÄ±.