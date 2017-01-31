HDP milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ tutuklandÄ±

HakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan ve ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ tutuklandÄ±

HakkÄ±ndaki terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklamaya yönelik "yakalama" kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle yeniden gözaltÄ±na alÄ±nan HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ'Ä±n tutuklanmasÄ±na karar verildi.

HDP'li 3 milletvekili gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Nöbetçi mahkemece "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirazÄ± üzerine hakkÄ±nda "yakalama" kararÄ± çÄ±karÄ±lan ve gözaltÄ±na alÄ±nan BeÅŸtaÅŸ, adliyeye götürüldü.Nöbetçi 5. Sulh Ceza HakimliÄŸinde sorgusu tamamlanan BeÅŸtaÅŸ "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandÄ±.