Ana Sayfa | SÄ°YASET 31/01/2017 07:43

GÃ¶revden alÄ±nan MHP'li isimden 'hayÄ±r'lÄ± veda

mhp

MHP Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ± Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ± parti genel merkezi tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

MHP GölbaÅŸÄ± Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mahmut Aksoy ve tüm yönetim kurulu üyelerinin MHP Genel Merkezi tarafÄ±ndan görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. MHP GölbaÅŸÄ± Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görevden alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkanlÄ±ÄŸa kimin atanacaÄŸÄ± henüz netlik kazanmadÄ±.

Görevden alÄ±nan Mahmut Aksoy, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “18 Åžubat 2012 tarihinden itibaren 5 yÄ±ldÄ±r ÅŸerefle yürütmekte olduÄŸum GölbaÅŸÄ± Milliyetçi Hareket Partisi Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevinden 30 Ocak 2017 tarihi itibarÄ± ile Genel Merkez tarafÄ±ndan Ä°lçe Yönetim Kurulunun fesih edildiÄŸi bildirilmiÅŸtir.

BaÅŸta bizi bu göreve layÄ±k gören delegelere, ülküdaÅŸlarÄ±ma ve GölbaÅŸÄ± halkÄ±na teÅŸekkür ederim. Bugüne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da ülkücü gibi yaÅŸayacaÄŸÄ±z, sorgulayacaÄŸÄ±z ve doÄŸrularÄ± söylemekten çekinmeyeceÄŸiz.Güzel günlerde görüÅŸmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. HayÄ±rla kalÄ±n, hayÄ±r'da kalÄ±n” ifadelerini kullandÄ±.

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