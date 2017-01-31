HDP sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ayhan Bilgen tutuklandÄ±

HDP Adana miletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ'Ä±n tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HDP sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ayhan Bilgen de tutuklandÄ±.

Bilgen ve BeÅŸtaÅŸ DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ncayürütülmekte olan soruÅŸturma nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun314/2 (silahlÄ± terör örgütüne üye olma) maddesi kapsamÄ±nda tutuklanmalarÄ± talebi ile hafta sonu mahkemeye sevk edilmiÅŸ, Sulh Ceza Mahkemesi her iki milletvekilini adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n dün bu karara itirazÄ± sonucunda BeÅŸtaÅŸ ve Bilgen hakkÄ±nda tutuklanmalarÄ±na yönelik yakalama kararÄ± verildi. Bunun üzerine Ayhan Bilgen ve Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ dün akÅŸam saatlerinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BÄ°LGEN DE TUTUKLANDI

BeÅŸtaÅŸ dün akÅŸam tutuklanÄ±rken bugün öÄŸle saatlerine kadar gözaltÄ±nda olan Bilgen de tutuklandÄ±. Bilgen'in avukatÄ± Selahattin Çoban yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "SavcÄ±lÄ±klarÄ±n mahkeme kararlarÄ±na itiraz edemeyeceklerini ve kararÄ±n hukuksuz olduÄŸunu" söyledi. Bu arada Van 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Van'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ancak iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir hakkÄ±nda 33 yÄ±la kadarhapis istemiyle açÄ±lan dava duruÅŸmasÄ±nda, Pir hakkÄ±nda "zorlagetirme" ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n devamÄ±na karar verildi. Bilgen ve BeÅŸtaÅŸ'Ä±n tutuklanmasÄ±yla ÅŸu anda 12 HDP'li milletvekili tutuklu durumda.