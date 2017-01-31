Ana Sayfa | SÄ°YASET 31/01/2017 16:39

Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda istenen ceza belli oldu

selahattin demirtaÅŸ

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n 43 yÄ±ldan 142 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanmasÄ± isteniyor

4 KasÄ±m 2016 tarihinde tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda 43 yÄ±ldan 142 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi.6-8 Ekim olaylarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede DemirtaÅŸ'Ä±n, “Terör örgütü yöneticiliÄŸi”, “Terör örgütü propagandasÄ± yapmak’, “ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri yasasÄ±na muhalefet”, “HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik”, “HalkÄ± kanunlara uymamaya tahrik” ve “Suç iÅŸlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme” suçlarÄ±ndan 43 yÄ±ldan 142 yÄ±la kadar cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


HDP sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ayhan Bilgen tutuklandÄ±

HDP Adana miletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ'Ä±n tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HDP sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ayhan Bilgen de tutuklandÄ±.


AttÄ±ÄŸÄ± tweet baÅŸÄ±nÄ± yaktÄ± CHP Parti Meclisi Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±nda

CHP Parti Meclisi Ãœyesi Sera KadÄ±gil'in attÄ±ÄŸÄ± tweetler nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

mhp

GÃ¶revden alÄ±nan MHP'li isimden 'hayÄ±r'lÄ± veda

MHP Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ± Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ± parti genel merkezi tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±