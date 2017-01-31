Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda istenen ceza belli oldu

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n 43 yÄ±ldan 142 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanmasÄ± isteniyor

4 KasÄ±m 2016 tarihinde tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda 43 yÄ±ldan 142 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi.6-8 Ekim olaylarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede DemirtaÅŸ'Ä±n, “Terör örgütü yöneticiliÄŸi”, “Terör örgütü propagandasÄ± yapmak’, “ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri yasasÄ±na muhalefet”, “HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik”, “HalkÄ± kanunlara uymamaya tahrik” ve “Suç iÅŸlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme” suçlarÄ±ndan 43 yÄ±ldan 142 yÄ±la kadar cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.