Ana Sayfa | SÄ°YASET 31/01/2017 17:19

Bakan aÃ§Ä±kladÄ± bÃ¼yÃ¼kanne projesi ne zaman imzalanacak

bÃ¼yÃ¼kanne maaÅŸ

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, bÃ¼yÃ¼kannelere verilecek aylÄ±k maaÅŸla ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klama yaptÄ±

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, "Ä°nÅŸallah yarÄ±n Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n huzurunda diÄŸer paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte ‘Büyükanne Projesi'nin imzasÄ±nÄ± atacaÄŸÄ±z" dedi.

Bakan MüezzinoÄŸlu, konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

"Özellikle kadÄ±nÄ±n istihdamda kalÄ±ÅŸÄ±na destek verebilmek, hem de doÄŸum yapmÄ±ÅŸ anneyi evladÄ±yla olan hukukunu ve huzurunu güvenli ortamda saÄŸlayabilmek için inÅŸallah SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n programÄ± yarÄ±n uygun bildiÄŸim kadarÄ±yla yarÄ±n Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n huzurunda diÄŸer paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte ‘Büyükanne Projesi'nin imzasÄ±nÄ± atacaÄŸÄ±z. Büyükanneleri torunlarÄ±yla daha iç içe daha biraraya getirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bu anlamda kültürel deÄŸerlerimizin aktarÄ±lmasÄ±, medeniyet deÄŸerlerimizin aktarÄ±lmasÄ±, çocuÄŸun huzur ve güveni annenin de çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortamda evladÄ±nÄ±n huzurlu ve güvenli ortamlarda yarÄ±nlara yetiÅŸtirilmesi anlamÄ±nda toplumsal sahiklerin güçlü olduÄŸu yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± bu projenin bir taraftan ülkemize, milletimize, annelerimize, büyükannelerimize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum."

 
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