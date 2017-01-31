CHP Parti Meclisi Ã¼yesi Sera KadÄ±gil adliyeye sevk edildi

CHP Parti Meclisi Ã¼yesi Sera KadÄ±gil, tweetlerinde "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" ettiÄŸi gerekÃ§eyle adliyeye sevk edildi.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera KadÄ±gil, sosyal medyada paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" ile "halkÄ±n bir kesiminin benimsediÄŸi dini deÄŸerleri alenen aÅŸaÄŸÄ±lama, halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" suçlarÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra, savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

EVÄ°NDE ARANIRKEN ADLÄ°YEDE ÇIKTI

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Umut Tepe'nin, KadÄ±gil hakkÄ±nda, sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret", "halkÄ±n bir kesiminin benimsediÄŸi dini deÄŸerleri alenen aÅŸaÄŸÄ±lama ve halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" suçlarÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.SavcÄ± Tepe, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸüne gönderdiÄŸi yazÄ±yla, ÅŸüphelinin bu suçlar nedeniyle yakalanmasÄ± ve hakkÄ±nda gözaltÄ± iÅŸlemi uygulanmasÄ±nÄ± istedi.Ä°stanbul Güvenlik Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin, gözaltÄ± iÅŸlemini uygulamak için sabah saatlerinde, aynÄ± zamanda avukat olan KadÄ±gil'in ofisine gittiÄŸi ve sanÄ±k olduÄŸu bir davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na katÄ±lmak üzere ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na gittiÄŸini öÄŸrendikten sonra adliyeye geçtikleri belirtildi.

KATILDIÄžI DURUÅžMANIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Görevli polisler, Bilal ErdoÄŸan'a hakaret suçundan Ä°stanbul 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±na girecek KadÄ±gil ile duruÅŸma salonu önünde bekledi. DuruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan KadÄ±gil gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

"ÇOCUKLARIN ÜSTÜNE KIZGIN YAÄž DÖKEM MÄ°?"

KadÄ±gil'in, Twitter hesabÄ±ndan, "O ezanlar ki ÅŸehCHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera KadÄ±gil, sosyal medyada paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" ile "halkÄ±n bir kesiminin benimsediÄŸi dini deÄŸerleri alenen aÅŸaÄŸÄ±lama, halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" suçlarÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra, savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

EVÄ°NDE ARANIRKEN ADLÄ°YEDE ÇIKTI

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Umut Tepe'nin, KadÄ±gil hakkÄ±nda, sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret", "halkÄ±n bir kesiminin benimsediÄŸi dini deÄŸerleri alenen aÅŸaÄŸÄ±lama ve halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" suçlarÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.SavcÄ± Tepe, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸüne gönderdiÄŸi yazÄ±yla, ÅŸüphelinin bu suçlar nedeniyle yakalanmasÄ± ve hakkÄ±nda gözaltÄ± iÅŸlemi uygulanmasÄ±nÄ± istedi.Ä°stanbul Güvenlik Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin, gözaltÄ± iÅŸlemini uygulamak için sabah saatlerinde, aynÄ± zamanda avukat olan KadÄ±gil'in ofisine gittiÄŸi ve sanÄ±k olduÄŸu bir davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na katÄ±lmak üzere ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na gittiÄŸini öÄŸrendikten sonra adliyeye geçtikleri belirtildi.

KATILDIÄžI DURUÅžMANIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Görevli polisler, Bilal ErdoÄŸan'a hakaret suçundan Ä°stanbul 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±na girecek KadÄ±gil ile duruÅŸma salonu önünde bekledi. DuruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan KadÄ±gil gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

"ÇOCUKLARIN ÜSTÜNE KIZGIN YAÄž DÖKEM MÄ°?"

KadÄ±gil'in, Twitter hesabÄ±ndan, "O ezanlar ki ÅŸehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstüne ebedi inlemesin artÄ±k n'olur ya! Resmen aÄŸzÄ±ma aÄŸzÄ±ma okunuyor her sabah", "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'ÅŸehitler ölmez vatan bölünmez'den tiksindiÄŸim kadar" ve "KapÄ±da oynayan çocuklardan rahatsÄ±z olunca kÄ±zgÄ±n yaÄŸ dökem mi üstlerine? ya da uykumdan uyandÄ±ran ezan için camiyi basÄ±p imamÄ± mÄ± keseyim?" ÅŸeklindeki paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla "halkÄ±n bir kesiminin benimsediÄŸi dini deÄŸerleri alenen aÅŸaÄŸÄ±lama ve halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme", 16 Temmuz 2016 tarihindeki, "TRT'de okunan metin! Gaflet, delalet ve hatta hÄ±yanet içindeki cumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklindeki paylaÅŸÄ±mÄ±yla da "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçlarÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi iddia ediliyor.adetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstüne ebedi inlemesin artÄ±k n'olur ya! Resmen aÄŸzÄ±ma aÄŸzÄ±ma okunuyor her sabah", "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'ÅŸehitler ölmez vatan bölünmez'den tiksindiÄŸim kadar" ve "KapÄ±da oynayan çocuklardan rahatsÄ±z olunca kÄ±zgÄ±n yaÄŸ dökem mi üstlerine? ya da uykumdan uyandÄ±ran ezan için camiyi basÄ±p imamÄ± mÄ± keseyim?" ÅŸeklindeki paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla "halkÄ±n bir kesiminin benimsediÄŸi dini deÄŸerleri alenen aÅŸaÄŸÄ±lama ve halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme", 16 Temmuz 2016 tarihindeki, "TRT'de okunan metin! Gaflet, delalet ve hatta hÄ±yanet içindeki cumhurbaÅŸkanÄ±" ÅŸeklindeki paylaÅŸÄ±mÄ±yla da "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçlarÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi iddia ediliyor.