CHP'li vekil GÃ¼rsel Tekin VatandaÅŸ hayÄ±rlÄ± iÅŸlere hayÄ±r diyor

KadÄ±kÃ¶y'de SalÄ± PazarÄ± esnafÄ±nÄ± ziyaret eden CHP Ä°stanbul Milletvekili GÃ¼rsel Tekin ve CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Cemal Canpolat, vatandaÅŸÄ±n referandum konusundaki nabzÄ±nÄ± yokladÄ±.

SalÄ± PazarÄ±'nÄ±n ortalama 80 veya 100 bin insanÄ±n ugradÄ±ÄŸÄ± bir alan olduÄŸunu söyleyen Tekin, "Buraya her semtten her bölgeden insanlar geliyor. PazarÄ±n nabzÄ±nÄ± yoklayalÄ±m ne oluyor ne bitiyor diye? Öncelikle olaÄŸanüstü bir iÅŸsizlik, yoksulluk ve sefaletle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya insanlar. AlÄ±m gücü gittikçe düÅŸmüÅŸ. Bu manzarayÄ± aslÄ±nda ülkenin dört bir tarafÄ±nda görüyoruz. Ülkede esnaflarÄ±n kepenk kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir manzarayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Türkiye'de ekonomide büyük bir yangÄ±n var; ama itfaiyeciler ortada yok. Ä°tfayeciler neyle meÅŸgul?" dedi. Yetkililerin bir kiÅŸi için çaba gösterdiÄŸiniiddia eden Tekin "Türkiye'nin ihtiyacÄ± olmayan sadece bir kiÅŸiyi memnun etmek için bir çaba içindeler. Bizde vatandaÅŸÄ±n nabzÄ±nÄ± yokluyoruz. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z çok ÅŸükür hayÄ±rlÄ± iÅŸlere 'hayÄ±r' diyor" ifadesini kullandÄ±. Gürsel Tekin ver beraberindeki CHP'liler, esnafa yaptÄ±klarÄ± ziyaretin sonunda vatandaÅŸlara lokma daÄŸÄ±ttÄ±.