Ana Sayfa | SÄ°YASET 31/01/2017 19:08

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda istenen ceza belli oldu


HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi" suÃ§undan 43 yÄ±ldan 142 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanacak.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi. Ä°ddianamede DemirtaÅŸ için 43 yÄ±ldan 142 yÄ±la kadar hapis istendi.DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda 43 yÄ±ldan 142 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi.6-8 Ekim olaylarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede DemirtaÅŸ'Ä±n, “Terör  örgütü yöneticiliÄŸi”, “Terör örgütü propagandasÄ± yapmak’, “ToplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri yasasÄ±na muhalefet”, “HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik”, “HalkÄ± kanunlara uymamaya tahrik” ve “Suç iÅŸlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme” suçlarÄ±ndan 43 yÄ±ldan 142 yÄ±la kadar cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor

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