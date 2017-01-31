Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman Hamas ile her an Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kabilir

Hamas ile her an yeni bir silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§Ä±kabileceÄŸini sÃ¶yleyen Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, karÅŸÄ± harekete geÃ§ilmesi durumunda aÄŸÄ±r bedel Ã¶deteceklerini belirtti.

Ä°srail basÄ±nÄ±na göre, Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±ndaki yerleÅŸim yerlerini ziyaret eden Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, bölgedeki belediye baÅŸkanlarÄ± ile bir araya geldi. Savunma BakanÄ± Liberman, sÄ±nÄ±rdaki yerleÅŸim yerlerinde yaÅŸanan "görece sakinliÄŸin aldatÄ±cÄ± olduÄŸunu" ve "Hamas ile aralarÄ±nda her an yeni bir silahlÄ± çatÄ±ÅŸmanÄ±n çÄ±kabileceÄŸini" öne sürdü.Hamas ve Gazze'deki diÄŸer gruplarÄ±n Ä°srail'e zarar vermek yönündeki arzularÄ±ndan vazgeçmediÄŸini ifade eden Liberman, güç dengelerinin kendi lehlerine olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karÅŸÄ± harekete geçilmesi durumunda aÄŸÄ±r bedel ödeteceklerini ifade etti.Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, güç dengelerinin deÄŸiÅŸmesi durumunda Hamas'Ä±n Ä°srail'e saldÄ±rmakta bir an bile tereddüt etmeyeceÄŸini ileri sürdü.Ä°srail'in yÄ±llardÄ±r abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve 51 gün süren son saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 bin 158 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 11 binden fazla kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Söz konusu saldÄ±rÄ±larda binlerce yapÄ± tamamen yÄ±kÄ±lÄ±rken, on binlerce bina da zarar görmüÅŸtü.