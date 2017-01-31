GÃ¶zaltÄ±ndaki CHP PM Ãœyesi Sera KadÄ±gil hakkÄ±nda son dakika geliÅŸmesi

CHP Parti Meclisi Ã¼yesi Sera KadÄ±gil sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

CHP’li Meclis üyesi Saliha Sera KadÄ±gil, Bilal ErdoÄŸan’a hakaret suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ifade vermek üzere geldiÄŸi adliyede polisler tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Dava kapsamÄ±nda ifade vermesi beklenen KadÄ±gil savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hakkÄ±ndaki gözaltÄ± kararÄ± kapsamÄ±nda emniyete götürüldü.

KadÄ±gil’in, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle açÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, söz konusu paylaÅŸÄ±mlarda "CumhurbaÅŸkanÄ±’na hakaret" ve "HalkÄ±n bir kesiminin benimsediÄŸi dini deÄŸerleri aÅŸaÄŸÄ±lama" suçunu iÅŸlemekle suçlandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

CHP’LÄ° MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ°NDEN DESTEK

DuruÅŸma baÅŸlayana kadar polis gözetiminde bekleyen KadÄ±gil, duruÅŸmada savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±ktan sonra polisler tarafÄ±ndan Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürüldü. Sera KadÄ±gil’e destek olmak için CHP’li milletvekilleri BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, Selina DoÄŸan ve Onursal AdÄ±güzel adliyeye gelirken, KadÄ±dil’in avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da babasÄ± Engin Çelik KadÄ±gil yaptÄ±.

"HAYIR DEDÄ°ÄžÄ°M Ä°ÇÄ°N GÜNDEME GETÄ°RÄ°LDÄ°"

Sera KadÄ±gil’in savcÄ±lÄ±k sorgusunda, tweetlerin 2010 ve 2011 yÄ±llarÄ±na ait olduÄŸunu söylediÄŸi ve “Referandumda hayÄ±r diyeceÄŸimi açÄ±kladÄ±m. Birçok televizyon programÄ±na katÄ±larak neden hayÄ±r denmesi gerektiÄŸini açÄ±kladÄ±m. AyrÄ±ca bir video çektim. Bu videodan sonra yaklaÅŸÄ±k 4 milyon kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi. Bu nedenlerle geçmiÅŸte yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum paylaÅŸÄ±mlar gündeme getirildi” dedi.

"KÖTÜ EZAN OKUYAN MÜEZZÄ°NÄ° ELEÅžTÄ°RDÄ°M"

2010 yÄ±lÄ±nda attÄ±ÄŸÄ±, “O ezanlar ki ÅŸehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin n’olur ya! Resmen aÄŸzÄ±ma aÄŸÄ±zÄ±ma okunuyor her sabah” tweeti sorulan KadÄ±gil, “Bu mesajÄ±m da yÄ±llar sonra gündeme getirildi. O tarihte 25 yaÅŸÄ±nda üniversite tezi hazÄ±rlayan genç bir kÄ±zdÄ±m. Hiçbir siyasi görevim yoktu. Benim önceden oturduÄŸum eve yakÄ±n bir noktada cami vardÄ±. Bu camide yüksek sesle ezan okunuyordu. Ezan okuyan müezzin makama da uymadan kötü bir ÅŸekilde ezan okuyordu. EzanÄ± hakkÄ±yla okuyamadÄ±ÄŸÄ± için bu müezzini eleÅŸtiri mahiyette bir mesajdÄ±r” dedi. Müezzinle ilgili mahallinin de ÅŸikayetçi olduÄŸunu söyleyen KadÄ±gil bu müezzinin sonrasÄ±nda camiiden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"KÄ°MSENÄ°N DÄ°NÄ° Ä°NANCINA HAKARET AMACIM YOK"

Åžehitlerle ilgili attÄ±ÄŸÄ± tweetin sadece birinin gündeme getirildiÄŸini anlatan KadÄ±gil, “Bu mesajdaki kastÄ±m neden fakir fukara çocuklarÄ± ölüyor üzerinedir. Çünkü ülkemizde siyasilerin çocuklarÄ± ya bedelli askerlik yapÄ±p ya da çürük raporu alarak evde otururken ÅŸehitler neden fakirlerden oluyor” ifadelerini kullandÄ±. Kimsenin dini inancÄ±na hakaret etme amacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KadÄ±gil, attÄ±ÄŸÄ± tweetten sonra yanlÄ±ÅŸ anlayanlardan da özür dilediÄŸini söyledi.

"DARBE KARÅžITI BÄ°R Ä°NSANIM"

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan TRT’de okunan darbe bildirisini sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KadÄ±gil, “Tam tersine ben darbe karÅŸÄ±tÄ± bir insanÄ±m” dedi. CumhurbaÅŸkanÄ±’na hakaret kastÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KadÄ±gil, “Cümle bana ait deÄŸildir. TRT spikerinin okuduÄŸu bildiriyi dinlerken siyasi görevim nedeniyle haber verme okunan metinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bir cümledir. Daha henüz ne olduÄŸu herkes tarafÄ±ndan bilinmeden önce ben TRT spikerinin silahlÄ± askerlerin zorlamasÄ±yla bu metni okuduÄŸunu tahmin edip darbeye karÅŸÄ± durdum” dedi. KadÄ±gil hakkÄ±ndaki suçlamalarÄ± kabul etmediÄŸini dile getirdi.

TUTUKLAMA TALEBÄ°

Avukat Sera KadÄ±gil savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi ifadenin ardÄ±ndan "HalkÄ±n bir kesiminin benimsediÄŸi dini deÄŸerleri alenen aÅŸaÄŸÄ±lama ve halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik" suçlamasÄ±yla tutuklanmasÄ± talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent Tezcan "Sera KadÄ±gil, çalÄ±ÅŸkan bir parti meclisi üyesidir, çalÄ±ÅŸkan bir avukattÄ±r. Son dönemde özellikle Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi sürecinde televizyonlarda gösterdiÄŸi yüksek performans nedeniyle göz dolduran bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±r. KonuÅŸmalarÄ± sade, berrak net anlatÄ±mÄ± ile Anayasa’ya niye karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± çok rahat anlatÄ±yordu. KarÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan akademisyenleri de hÄ±rpalayÄ±p bir kenara koyabilecek yetenekte bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±. Son dönemdeki çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± göz doldurmuÅŸ ve iktidar kanadÄ±nÄ± korkutmuÅŸ olacak ki geçen hafta sonundan itibaren Sera KadÄ±gil için bir linç kampanyasÄ± baÅŸladÄ±. 7 yÄ±l öncesinde attÄ±ÄŸÄ± twetler, parçalanarak montajlanarak, anlamlarÄ±ndan koparÄ±larak servis edilmeye baÅŸlandÄ±. Bunlardan dolayÄ± hiçbir kaygÄ±mÄ±z korkumuz yok" dedi.

KADIGÄ°L SERBEST BIRAKILDI

CHP Parti Meclis üyesi Avukat Sera KadÄ±gil tutuklanma talebi ile sevk edildiÄŸi Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Kaynak: Hürriyet