Ana Sayfa | SÄ°YASET 01/02/2017 08:44

Son dakika MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

hÃ¼lya sancaklÄ±

MHP'li milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ± bu sabah hayatÄ±nÄ± kaybetti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n intihar giriÅŸiminde bulunan eÅŸi Hülya SancaklÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

 
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