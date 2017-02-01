Son dakika MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

MHP'li milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ± bu sabah hayatÄ±nÄ± kaybetti
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n intihar giriÅŸiminde bulunan eÅŸi Hülya SancaklÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n intihar giriÅŸiminde bulunan eÅŸi Hülya SancaklÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
CHP Parti Meclisi Ã¼yesi Sera KadÄ±gil sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Hamas ile her an yeni bir silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§Ä±kabileceÄŸini sÃ¶yleyen Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, karÅŸÄ± harekete geÃ§ilmesi durumunda aÄŸÄ±r bedel Ã¶deteceklerini belirtti.
HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi" suÃ§undan 43 yÄ±ldan 142 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanacak.