Son dakika MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Hamas ile her an yeni bir silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§Ä±kabileceÄŸini sÃ¶yleyen Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, karÅŸÄ± harekete geÃ§ilmesi durumunda aÄŸÄ±r bedel Ã¶deteceklerini belirtti.