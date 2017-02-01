Abdullah Ã–calan'Ä±n yeÄŸeni Dilek Ã–calan hakkÄ±nda flaÅŸ karar

HakkÄ±nda mahkemeye zorla getirilme kararÄ± olan ancak bu karara uymayan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ã–calan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

ÅžanlÄ±urfa 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan ve adresinde bulunamayan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkÄ±nda "yakalama" kararÄ± çÄ±kardÄ±.ÅžanlÄ±urfa 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda, Öcalan'Ä±n avukatlarÄ± Sevda Çelik Özbingöl, Dilara Ä°nal ve Faruk Bedlek hazÄ±r bulundu.Avukat Özbingöl, müvekkilinin milletvekili olmasÄ± sebebiyle yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸunu belirterek, mahkemeye davetle çaÄŸrÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.Mahkeme heyeti, hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ±na raÄŸmen kendisine ulaÅŸÄ±lamayan ve ikinci kez ifade vermeye gelmeyen Öcalan hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na yönelik "yakalama" kararÄ± vererek duruÅŸmayÄ± erteledi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lÄ± terörist Mehmet YÄ±lmaz'Ä±n 23 Åžubat 2016'da ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilçesindeki cenazesine katÄ±lan Dilek Öcalan hakkÄ±nda, konvoydaki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n "terör örgütünün cebir, ÅŸiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meÅŸru gösterecek nitelikte olduÄŸu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.