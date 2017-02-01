CHP'li Selin BÃ¶ke referandumu kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilerek bekliyoruz dedi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, referandum sonucunu merakla beklediklerini ve sonucun kendi istedikleri yÃ¶nde olacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.ToplantÄ± sürerken açÄ±klamada bulunan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Parti Meclisi üyeleri Sera KadÄ±gil'in avukat olarak gittiÄŸi adliyede, hiçbir hukuki gerekçe olmaksÄ±zÄ±n dün gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.Böke, bugün Türkiye'de yeni bir ÅŸey olduÄŸunu, "hayÄ±r"dan korkanlarÄ±n da bunu tedirginlik ve endiÅŸeyle izlediÄŸini belirtti.

Böke, "evet"çilerin gerçekler özgür bir ÅŸekilde ifade edilirse kaybetmeye mahkum olduÄŸunu ileri sürerek, "Kaybederken, Türkiye'de özgür yaÅŸamÄ± kuracak bu baskÄ± ve tehdit rejimini mutlaka aÅŸacak büyük bir uyanÄ±ÅŸÄ±, enerjiyi, genç ve dinamik Türkiye'yi ve bir dip dalgasÄ±nÄ± uyandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± kendileri de görüyorlar. Türkiye umudu büyüttükçe, umudun karÅŸÄ±sÄ±na son çare korku ve tehdidi koyuyorlar." diye konuÅŸtu.

"Ä°stediÄŸiniz kadar tehdit edin, istediÄŸiniz kadar çamur atÄ±n, istediÄŸiniz baskÄ±yÄ± yapÄ±n, oluÅŸturmak istediÄŸiniz bu tehdit iklimine bizler, umudu olanlar, Türkiye'ye inananlar, birlikte yaÅŸama kültürünü hayatÄ±nÄ±n bir parçasÄ± sayan milyonlar asla izin vermeyeceÄŸiz." ifadesini kullanan Böke, tehdide ve baskÄ±ya teslim olmayacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Umudun her zaman baskÄ±yÄ± yeneceÄŸine iÅŸaret eden Böke, özgür bir Türkiye'de yaÅŸamakta kararlÄ± milyonlarÄ±n ürkütülmesinin, baskÄ±yla yok edilmesinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Böke, "Biz umutluyuz, biliyoruz, çok kararlÄ±yÄ±z, kazanacaÄŸÄ±z." dedi.

"Referandumu çok heyecanla bekliyoruz"

Böke, açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Selin Sayek Böke, "Referandum tarihi hala netleÅŸmedi. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi hala TBMM'de bekliyor. Bu beklemeyi neye baÄŸlÄ±yorsunuz?" sorusuna, ÅŸu karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verdi:

"Daha birkaç hafta önce Meclis'teydik, komisyonda ekonomiye dair sunum yapmak istedim, sunuma itiraz edildi. Muhalefet partilerinin sözcüleri, o komisyonda söz almak istediler, 'Çok uzatmayalÄ±m, yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸ yapÄ±lsÄ±n' dendi. Sonra komisyondan geçti Genel Kurula geldi. 1-2 dakika söz eklemeleriyle, müthiÅŸ bir aceleyle Genel Kuruldan çÄ±karÄ±lan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi günlerdir bir imza bekliyor. AçÄ±kçasÄ± çok yorum yapmanÄ±n gerekmediÄŸini düÅŸünüyorum, bir ÅŸeyden korkuluyor ki bekletiliyor. Komisyonda da Genel Kurulda da bugün bulduÄŸumuz kürsülerde de yarÄ±n sahada da biz umudu, yarÄ±n birlikte yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z Türkiye'yi hep beraber inÅŸa edeceÄŸimiz bir ilk adÄ±m olan bu referandumu çok heyecanla, isteyerek ve kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilerek bekliyoruz."

Böke, daha özgür ve demokratik bir Türkiye için komisyonda da, Genel Kurul'da da verdikleri mücadeleyi devam ettireceklerini söyledi.