Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel TÃ¼rkiye'ye geliyor

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel TÃ¼rkiye'ye gelerek BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir araya gelecek

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, çalÄ±ÅŸma ziyaretinde bulunmak üzere, yarÄ±n Türkiye'ye gelecek.BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Merkel, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n davetine icabetle Türkiye'ye çalÄ±ÅŸma ziyaretinde bulunacak.

Merkel'in yarÄ±n gerçekleÅŸtireceÄŸi ziyaret kapsamÄ±nda, Türkiye-Almanya ikili iliÅŸkileri ve iÅŸ birliÄŸi, terörizmle mücadele, göç, KÄ±brÄ±s çözüm süreci ve Türkiye-AB iliÅŸkilerinin yanÄ± sÄ±ra iki ülkenin ortak gündemindeki uluslararasÄ± ve bölgesel konularÄ±n ele alÄ±nmasÄ± öngörülüyor.