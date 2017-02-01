Ana Sayfa | SÄ°YASET 01/02/2017 17:15

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel TÃ¼rkiye'ye geliyor

Angela Merkel

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel TÃ¼rkiye'ye gelerek BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir araya gelecek

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, çalÄ±ÅŸma ziyaretinde bulunmak üzere, yarÄ±n Türkiye'ye gelecek.BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Merkel, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n davetine icabetle Türkiye'ye çalÄ±ÅŸma ziyaretinde bulunacak.

Merkel'in yarÄ±n gerçekleÅŸtireceÄŸi ziyaret kapsamÄ±nda, Türkiye-Almanya ikili iliÅŸkileri ve iÅŸ birliÄŸi, terörizmle mücadele, göç, KÄ±brÄ±s çözüm süreci ve Türkiye-AB iliÅŸkilerinin yanÄ± sÄ±ra iki ülkenin ortak gündemindeki uluslararasÄ± ve bölgesel konularÄ±n ele alÄ±nmasÄ± öngörülüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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