CHP lideri ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel yarÄ±n bir araya gelecek

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, yarÄ±n akÅŸam Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile bir araya gelecek
CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sabah saat 10.00'da ise Ankara JW Marriott Hotel'de AB Büyükelçileri ile bir araya gelecek.
CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sabah saat 10.00'da ise Ankara JW Marriott Hotel'de AB Büyükelçileri ile bir araya gelecek.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel TÃ¼rkiye'ye gelerek BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir araya gelecek
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, referandum sonucunu merakla beklediklerini ve sonucun kendi istedikleri yÃ¶nde olacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
HakkÄ±nda mahkemeye zorla getirilme kararÄ± olan ancak bu karara uymayan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ã–calan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±