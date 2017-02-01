CHP lideri ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel yarÄ±n bir araya gelecek

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, yarÄ±n akÅŸam Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile bir araya gelecek

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sabah saat 10.00'da ise Ankara JW Marriott Hotel'de AB Büyükelçileri ile bir araya gelecek.