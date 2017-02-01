CHP liderinden referandum Ã¶ncesi flaÅŸ hamle

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 5 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ il ve ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±yla referandum sÃ¼recini deÄŸerlendirmek Ã¼zere buluÅŸacak

AlÄ±nan bilgiye göre, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, referandum süreciyle ilgili görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmak üzere örgütlerle buluÅŸacak.Bu çerçevede KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 5 Åžubat Pazar günü, 81 il ve 970 ilçe baÅŸkanÄ±yla NazÄ±m Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.Referandum sürecinin deÄŸerlendirileceÄŸi toplantÄ±da, örgütlerle nasÄ±l bir yol izleneceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lacak. Ä°l ve ilçe baÅŸkanlarÄ±nÄ±n görüÅŸlerinin alÄ±nacaÄŸÄ±, formlarÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±da, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da bir konuÅŸma yapacak.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun gelecek hafta da Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleriyle buluÅŸmasÄ± bekleniyor.