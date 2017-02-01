Ana Sayfa | SÄ°YASET 01/02/2017 20:23

CHP liderinden referandum Ã¶ncesi flaÅŸ hamle

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 5 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ il ve ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±yla referandum sÃ¼recini deÄŸerlendirmek Ã¼zere buluÅŸacak

AlÄ±nan bilgiye göre, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, referandum süreciyle ilgili görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmak üzere örgütlerle buluÅŸacak.Bu çerçevede KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 5 Åžubat Pazar günü, 81 il ve 970 ilçe baÅŸkanÄ±yla NazÄ±m Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.Referandum sürecinin deÄŸerlendirileceÄŸi toplantÄ±da, örgütlerle nasÄ±l bir yol izleneceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lacak. Ä°l ve ilçe baÅŸkanlarÄ±nÄ±n görüÅŸlerinin alÄ±nacaÄŸÄ±, formlarÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±da, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da bir konuÅŸma yapacak.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun gelecek hafta da Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleriyle buluÅŸmasÄ± bekleniyor.

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kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel yarÄ±n bir araya gelecek

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, yarÄ±n akÅŸam Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile bir araya gelecek

Angela Merkel

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel TÃ¼rkiye'ye geliyor

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel TÃ¼rkiye'ye gelerek BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir araya gelecek

Selin Sayek BÃ¶ke

CHP'li Selin BÃ¶ke referandumu kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilerek bekliyoruz dedi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, referandum sonucunu merakla beklediklerini ve sonucun kendi istedikleri yÃ¶nde olacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±