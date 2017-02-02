CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu referandum iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, il ve ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±yla referandum sÃ¼recini deÄŸerlendirmek Ã¼zere bir araya gelecek

AlÄ±nan bilgiye göre, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, referandum süreciyle ilgili görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmak üzere örgütlerle buluÅŸacak.Bu çerçevede KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 5 Åžubat Pazar günü, 81 il ve 970 ilçe baÅŸkanÄ±yla NazÄ±m Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.Referandum sürecinin deÄŸerlendirileceÄŸi toplantÄ±da, örgütlerle nasÄ±l bir yol izleneceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lacak. Ä°l ve ilçe baÅŸkanlarÄ±nÄ±n görüÅŸlerinin alÄ±nacaÄŸÄ±, formlarÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±da, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da bir konuÅŸma yapacak.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun gelecek hafta da Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleriyle buluÅŸmasÄ± bekleniyor.

SandÄ±k güvenliÄŸi çalÄ±ÅŸmasÄ±

Öte yandan, Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun miting programÄ± ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandum takvimini açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan netleÅŸecek. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun yerel ve genel seçimlerdeki gibi yoÄŸun bir miting programÄ±nÄ±n olmayacaÄŸÄ±, etkinliklerde CHP adÄ± ve amblemi deÄŸil, Türk bayraklarÄ±nÄ±n kullanÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.SandÄ±k güvenliÄŸi konusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayan CHP, sandÄ±klarda, daha önce parti okulunda eÄŸitime tabi tutulan kiÅŸilere görev verecek. 57 ülkede kurulacak referandum sandÄ±klarÄ±nÄ± da masaya yatÄ±ran ana muhalefet partisi, buralardaki sandÄ±k görevlilerini ve saklama kurullarÄ±nÄ± da büyük ölçüde belirledi.