CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve NATO Genel Sekreteri arasÄ±nda sÃ¼rpriz gÃ¶rÃ¼ÅŸme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelede kararlÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün gece telefonla görüÅŸtü.Ä°ttifakÄ±n genel durumu ve gündemiyle ilgili görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulan görüÅŸmede, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.Ä°ki liderin görüÅŸmesinde müttefik ülkelerin de bu konuda samimi ve etkin bir tavÄ±r sergilememelerinin önemine iÅŸaret edildi.

BULGARÄ°STAN CUMHURBAÅžKANI'NA TEBRÄ°K

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ayrÄ±ca Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Rumen Radev'le de bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirdiÄŸi belirtiliyor.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgar mevkidaÅŸÄ±na CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevine baÅŸlamasÄ± vesilesiyle tebriklerini iletti.GörüÅŸmede her iki lider de Türkiye-Bulgaristan arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸini güçlendirme konusunda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.