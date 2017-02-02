Meclis'te gÃ¶rev yapan kadrolu personel aylÄ±k kaÃ§ para kazanÄ±yor

TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n,TBMM'de kadrolu personel olarak gÃ¶rev yapan kiÅŸilerin kazancÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

AydÄ±n'Ä±n verdiÄŸi bilgiye göre, öÄŸretmen unvanlÄ± kadro net ücreti 9. derece için TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari TeÅŸkilatÄ± Kanunu'ndan önce baÅŸlayanlar 4 bin 480 lira, kanundan sonra göreve baÅŸlayanlar için 2 bin 992 lira olurken bakÄ±cÄ± anne unvanlÄ± kadro net ücreti 11. derecede aynÄ± kanundan önce baÅŸlayanlar için 3 bin 733 lira, kanundan sonra göreve baÅŸlayanlar için ise 2 bin 465 lira oldu.

11. derecede usta unvanlÄ± kadro net ücreti de, söz konusu kanun öncesi göreve baÅŸlayanlar için 3 bin 904 lira, kanun sonrasÄ± göreve baÅŸlayanlar için 2 bin 638 lira olarak gerçekleÅŸti. Yine aynÄ± derecede aÅŸçÄ± unvanlÄ± kadro net ücreti ise kanun öncesi göreve baÅŸlayanlarda 3 bin 717 lira, kanun sonrasÄ± iÅŸe baÅŸlayanlarda ise 2 bin 457 lira, aynÄ± dereceden garson unvanlÄ± kadro net ücreti, kanun öncesi göreve baÅŸlayanlarda 3 bin 715 lira, kanun sonrasÄ± göreve baÅŸlayanlarda 2 bin 457 lira, bulaÅŸÄ±kçÄ± unvanlÄ± kadro net ücreti kanun öncesi göreve baÅŸlayanlar için 3 bin 707 lira, kanun sonrasÄ± göreve baÅŸlayanlar için 2 bin 457 lira; hizmetli unvanlÄ± kadro net ücreti kanun öncesi göreve baÅŸlayanlar için 3 bin 707 lira, kanun sonrasÄ± göreve baÅŸlayanlar için ise 2 bin 457 lira oldu.

Meclisin Ankara dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik birimlerinde benzeri hizmetlerde görev yapan kadrolu personelden halÄ±cÄ± unvanlÄ± kadrolu personel maaÅŸ ve diÄŸer gelirler ortalamasÄ± 3 bin 980 lira olurken, dokumacÄ± unvanlÄ± geçici personel maaÅŸ ve diÄŸer gelirler ortalamasÄ± 2 bin 907 lira, desinatör unvanlÄ± geçici personel maaÅŸ ve diÄŸer gelirlerin ortalamasÄ± 3 bin 29 lira olarak belirlendi.