Bakan Fikri IÅŸÄ±k'Ä±n Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶ken askerlerin hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± olay oldu

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k'Ä±n, 54'Ã¼ncÃ¼ Mekanize Piyade Tugay Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafa CHP Ä°l BaÅŸkanÄ±'ndan tepki geldi.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, geçen pazar günü çeÅŸitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Edirne Valisi Günay Özdemir'i makamÄ±nda ziyaret eden Bakan IÅŸÄ±k, daha sonra 54'üncü Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na geçti. Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na giriÅŸinde TuÄŸgeneral Salim Afgün ve resmi tören mangasÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Bakan IÅŸÄ±k, Edirne Valisi Günay Özdemir, Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, Ak Parti Edirne Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°lyas AkmeÅŸe ile birlikte hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çekildi. FotoÄŸrafta Bakan IÅŸÄ±k'Ä± karÅŸÄ±layan askerler ellerinde tüfeklerle ön sÄ±rada diz çökerek yer aldÄ±.

"YAZIKLAR OLSUN"

FotoÄŸraflarÄ±n medyada yer almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Fevzi PekcanlÄ±, askerlerin 'diz çökmesini' eleÅŸtirerek, "DüÅŸman ordularÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda diz çökmeyen MehmetçiÄŸimizi sÄ±rf fotoÄŸraf çektirmek için diz çöktüren fotoÄŸrafta bulunan bütün zihniyeti kÄ±nÄ±yorum. Koskoca ordumuzu düÅŸürdüÄŸünüz ÅŸu duruma bakÄ±n yazÄ±klar olsun hepinize" dedi.FotoÄŸrafta yer alan Ak Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°lyas AkmeÅŸe de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda CHP'li PekcanlÄ±'ya cevap olarak ÅŸöyle dedi:"Edirne CHP Ä°l baÅŸkamÄ±z hep bunu yapÄ±yor, protokol gereÄŸi bu. Sadece Edirne'ye mahsus veya bakanÄ±mÄ±z Fikri IÅŸÄ±k'a mahsus deÄŸil bu. Bütün askeri ziyaretlerde Tugay KomutanÄ±'ndan bir üst kiÅŸi gelir ise bu program uygulanÄ±yormuÅŸ. Fevzi beyin yaÅŸÄ± daha ufak iktidara gelmediÄŸi için yani bu tür programlara da katÄ±lmadÄ±klarÄ± için herhalde bu programlarÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸi için bir hata yapmÄ±ÅŸ."