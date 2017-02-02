Ana Sayfa | SÄ°YASET 02/02/2017 19:41

Abdullah GÃ¼l Trump'Ä±n o kararÄ± hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

abdullah gÃ¼l

Abdullah GÃ¼l, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 7 Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini yasaklayan kararnamesiyle ilgili ilk kez konuÅŸtu

Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada seçim kampanyalarÄ± sÄ±rasÄ±nda retorik temelde bir popülizm normal karÅŸÄ±lanabileceÄŸini ve tolere edilebileceÄŸini vurgulayarak, "Ancak, MakamÄ± üstlenmenin bedeli sorumlu bir ÅŸekilde ve ferasetle hareket etmektir. Aksi takdirde, bir yandan ülkenin itibar kaybÄ±na yol açarken diÄŸer yandan insanlarÄ± acÄ±ya ve yÄ±kÄ±ma sürüklersiniz." dedi. Gül açÄ±klamalarÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: "ABD, son BaÅŸkanlÄ±k kararlarÄ±yla sadece kendi mirasÄ±nÄ± görmezden gelmekle kalmÄ±yor; aynÄ± zamanda demokrasi, insan haklarÄ± ve serbest ticaret gibi kendi öz deÄŸerlerini de yok sayÄ±yor. Bilhassa bunlar arasÄ±nda en tartÄ±ÅŸmalÄ± olan ve "Müslüman yasaÄŸÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan karar, yüce Ä°slam dinini kendi sapkÄ±n ideolojileri için kullanan teröristlere avantaj saÄŸlayacak ucuz bir ÅŸovdan ibaret."

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