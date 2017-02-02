Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin kanun CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu

2 hafta Ã¶nce Mecliste kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸiklik kanunu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu

18 maddelik “Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun”, TBMM Kanunlar ve Kararlar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca son okumalarÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra dün, Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n tarafÄ±ndan imzalandÄ±. AydÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’na giderek teklifi bizzat sundu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n kanunu onaylamak ya da iade etmek için 15 günlük süresi bulunuyor.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kanunu onaylamasÄ± halinde, kanun halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayÄ±mlanacak. HalkoylamasÄ± Kanunu’na göre, ErdoÄŸan’Ä±n imzasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 60’Ä±ncÄ± günü takip eden ilk pazar günü referandum yapÄ±lacak. Referandumun da 9 ya da 16 Nisan tarihinde yapÄ±lmasÄ± bekleniyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugünden itibaren 7 Åžubat’a kadar kanunu onaylarsa referandum 9 Nisan’da yapÄ±lacak. Ä°mza 7 Åžubat’tan sonraki günlere kalÄ±rsa referandum 16 Nisan’da yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n süreç hakkÄ±nda açÄ±klamalarÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda kanunu birkaç gün içinde imzalamasÄ± ve referandumun da 9 Nisan’da yapÄ±lmasÄ± öngörülüyor.