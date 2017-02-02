Trump o sÃ¼rpriz ziyaretinde eÅŸi yerine kÄ±zÄ±nÄ± yanÄ±na aldÄ±

Yemen'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len bir ABD askerinin ailesini ziyarete giden ABD BaÅŸkanÄ± Trump, yanÄ±na eÅŸi yerine kÄ±zÄ±nÄ± aldÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile kÄ±zÄ± Ivanka Trump dün sürpriz bir ziyaret gerçekleÅŸtirdi. GeçtiÄŸimiz hafta Yemen'de öldürülen ABD askerinin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Donald Trump, cenaze törenine eÅŸi Melania Trump'la deÄŸil kÄ±zÄ± Ivanka Trump'la birlikte gitmeyi tercih etti.

Trump kÄ±zÄ± Ivanka Trump'la birlikte Beyaz Saray'dan ayrÄ±larak Delaware eyaletindeki Dover askeri üssüne "Marine One" helikopteriyle gitti. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump buradaki törende kÄ±zÄ± Ivanka Trump'la birlikte yer aldÄ±. Trump'Ä±n tartÄ±ÅŸmalÄ± vize yasaÄŸÄ± sonrasÄ±, Melania Trump'Ä±n ABD'de nasÄ±l oturma izni aldÄ±ÄŸÄ± da gündeme gelmiÅŸti.

BabasÄ± Donald Trump'la birlikte Beyaz Saray'a taÅŸÄ±nan Ivanka Trump'Ä±n "first lady" pozisyonunu dolduracaÄŸÄ± yönünde dedikodular yapÄ±lÄ±yordu. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray'daki koltuÄŸa oturduktan sonra ilk operasyon emrini Yemen'de vermiÅŸti.

ABD savaÅŸ uçaklarÄ± Yemen'in güneyinde El Kaide'ye yönelik askeri operasyonda düzenlemiÅŸti. Operasyonda aralarÄ±nda El Kaide komutanlarÄ±nÄ±n da olduÄŸu 40 kiÅŸinin öldürüldüÄŸü belirtilmiÅŸti. YaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler arasÄ±nda 6'sÄ± kadÄ±n 3 çocuÄŸun da bulunduÄŸu ileri sürülmüÅŸtü.

Operasyonda bir ABD askeri ölürken, 3 asker de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Yemen'deki operasyonun baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu iddialarÄ± üzerine ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Pentagon'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, operasyonun planlamasÄ±nÄ±n ABD eski BaÅŸkanÄ± Barack Obama tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve saldÄ±rÄ± emrini Trump'Ä±n verdiÄŸi belirtilmiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet