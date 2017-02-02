Ana Sayfa | SÄ°YASET 02/02/2017 20:26

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Almanya BaÅŸbakanÄ± ile bir araya geldi

Angela Merkel

BugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye gelen Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Almanya Federal Cumhuriyeti Åžansölyesi Angela Merkel, CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile bir araya geldi.BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n davetlisi olarak 1 günlük çalÄ±ÅŸma ziyaretinde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Åžansölyesi Angela Merkel, Ankara'da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸmelerin ardÄ±ndan Almanya Büyükelçilik RezidansÄ±'nda CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu bir araya geldi.

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