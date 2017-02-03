Merkel CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu bÃ¶yle sorguya Ã§ekti

CHP lideri ile Almanya BaÅŸkanÄ± Merkel soru cevap ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸen 50 dakikalÄ±k bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±lar. Darbe giriÅŸiminden, referanduma kadar pek Ã§ok konunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ toplantÄ±da Merkel, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu soru yaÄŸmuruna tuttu.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Almanya BüyükelçiliÄŸi RezidansÄ±'nda gerçekleÅŸen görüÅŸmede darbe giriÅŸiminden, referandum sonuçlarÄ±na kadar Türkiye'nin önemli konularÄ± hakkÄ±nda sorular sordu.

"OHAL'E KARÅžIYIZ"

Merkel'in, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormasÄ± üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, süreçle ilgili detaylÄ± bilgi verdi. OHAL uygulamalarÄ±nÄ±n olduÄŸu bir ortamda saÄŸlÄ±klÄ± bir referandumun yapÄ±lÄ±p yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±n sorulduÄŸu KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, OHAL'e karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ±, bu ortamda referandumun zor olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"REFERANDUMDAN NE SONUÇ ÇIKACAK?"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, "Referandumdan hangi sonucun çÄ±kmasÄ±nÄ± bekliyorsunuz?" sorusuna, "HayÄ±r çÄ±kmasÄ± için uÄŸraÅŸÄ±yoruz, bu konuda kararlÄ±yÄ±z, hayÄ±r çÄ±kacak." yanÄ±tÄ±nÄ± verdiÄŸi belirtildi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, referandumda oylanacak olanÄ±n bir parti meselesi deÄŸil, ülkenin geleceÄŸi ve rejimle alakalÄ± olduÄŸunu kaydetti."Türkiye-AB iliÅŸkilerinden beklentiniz ne?" sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, iliÅŸkilerin canlandÄ±rÄ±lmasÄ±, vize konusunda Türkiye'ye yaÅŸatÄ±lan zorluklarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti."Referandum sürecinde CHP'nin nasÄ±l bir kampanya yürüteceÄŸi" sorusu üzerine KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, gönüllülerle bir kampanya yürüteceklerini dile getirdi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Türkiye'deki barÄ±ÅŸ sürecinin neden sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soru üzerine ise kapalÄ± kapÄ±lar arasÄ±nda yürütülen bir sürecin neden bittiÄŸini bilmediklerini söyledi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CHP'nin söz konusu sürece demokrasi ve özgürlükler çerçevesinde baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. GörüÅŸmede, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun bir gazeteye verdiÄŸi demeçte, Merkel'in ziyaretine atfen, "Belki de gelmesinin nedeni yine ErdoÄŸan'Ä± desteklemektir, ona yardÄ±m etmektir." ifadeleri de gündeme geldi. Merkel'in söz konusu demeçle ilgili KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na, "Ben sadece iktidarla deÄŸil, muhalefetle de görüÅŸüyorum. Türkiye'deki tabloyu tam görebilmek için sizinle de görüÅŸmekten memnuniyet duyuyorum." dediÄŸi kaydedildi.