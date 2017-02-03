Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/02/2017 11:43

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in biletini kesti


CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 1 milyon lirayÄ± aÅŸan faturasÄ± nedeniyle gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen CHP milletvekili Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in TBMM Divan Ã¼yeliÄŸinden istifa etmesi iÃ§in konuÅŸtu.

HaberleÅŸme giderlerini TBMM'nin karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± üyelerinden CHP'li Elif DoÄŸan Türkmen'in 1 milyon lirayÄ± aÅŸan faturasÄ±, Meclis'i karÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Krize neden olan Fatura nedeniyle Türkmen'e CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun da tepki gösterdiÄŸi belirtilmiÅŸti. Bugün de CHP liderinin, Türkmen'in BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'ndan istifasÄ±nÄ± istediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


ABD BaÅŸkanÄ± Trump Biraz sert olmamÄ±zÄ±n zamanÄ± geldi

Amerika BirleÅŸik Devletleri BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yÃ¼zÃ¼ne kÄ±zarak telefonu kapattÄ±ÄŸÄ± Avustralya BaÅŸbakanÄ± iÃ§in "Sert telefon konuÅŸmalarÄ±mÄ± duyduÄŸunuzda endiÅŸelenmeyin. Biraz sert olmamÄ±zÄ±n zamanÄ± geldi" dedi.


Merkel CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu bÃ¶yle sorguya Ã§ekti

CHP lideri ile Almanya BaÅŸkanÄ± Merkel soru cevap ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸen 50 dakikalÄ±k bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±lar. Darbe giriÅŸiminden, referanduma kadar pek Ã§ok konunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ toplantÄ±da Merkel, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu soru yaÄŸmuruna tuttu.

Angela Merkel

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Almanya BaÅŸbakanÄ± ile bir araya geldi

BugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye gelen Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼