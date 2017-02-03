CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in biletini kesti

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 1 milyon lirayÄ± aÅŸan faturasÄ± nedeniyle gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen CHP milletvekili Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in TBMM Divan Ã¼yeliÄŸinden istifa etmesi iÃ§in konuÅŸtu.

HaberleÅŸme giderlerini TBMM'nin karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± üyelerinden CHP'li Elif DoÄŸan Türkmen'in 1 milyon lirayÄ± aÅŸan faturasÄ±, Meclis'i karÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Krize neden olan Fatura nedeniyle Türkmen'e CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun da tepki gösterdiÄŸi belirtilmiÅŸti. Bugün de CHP liderinin, Türkmen'in BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'ndan istifasÄ±nÄ± istediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.