ABD BaÅŸkanÄ± Trump Biraz sert olmamÄ±zÄ±n zamanÄ± geldi

Amerika BirleÅŸik Devletleri BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yÃ¼zÃ¼ne kÄ±zarak telefonu kapattÄ±ÄŸÄ± Avustralya BaÅŸbakanÄ± iÃ§in "Sert telefon konuÅŸmalarÄ±mÄ± duyduÄŸunuzda endiÅŸelenmeyin. Biraz sert olmamÄ±zÄ±n zamanÄ± geldi" dedi.

Amerika BirleÅŸik Devletleri BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD'nin eski BaÅŸkanÄ± Barack Obama döneminde, iki ülke arasÄ±nda varÄ±lan mülteci anlaÅŸmasÄ± konusundaki tartÄ±ÅŸma nedeniyle, Avustralya BaÅŸbakanÄ± ile yarÄ±da kestiÄŸi telefon görüÅŸmesindeki sert tutumunu savundu. Trump, "Sert telefon konuÅŸmalarÄ±mÄ± duyduÄŸunuzda endiÅŸelenmeyin. Biraz sert olmamÄ±zÄ±n zamanÄ± geldi. Dünyada neredeyse her ulus bizden faydalandÄ±. ArtÄ±k böyle olmayacak. Evet sertler, bizim de sert olmamÄ±z gerekiyor" dedi.GörüÅŸme öncesinde Trump, iki ülke arasÄ±ndaki anlaÅŸmayÄ± twitter mesajÄ±nda "Bu aptal anlaÅŸmayÄ± inceleyeceÄŸim " yazmÄ±ÅŸtÄ±.

"TEK SORUM NEDEN?"

"Avustralya'yÄ± seviyorum ülke olarak büyük saygÄ±m var, fakat neden olursa olsun bir problemimiz var. BaÅŸkan Obama tutsak olarak hapishanelerde tutulan binlerce göçmeni ülkemize alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyledi. Ben sadece sordum. Soru 'Niye?' idi. Amaç nedir? " Obama'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde Avustralya ile yapÄ±lan anlaÅŸma gereÄŸi, Avustralya'ya sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± olarak baÅŸvuruda bulunan bin 250 kiÅŸinin ABD'ye getirilmesi öngörülüyor. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Avustralya BaÅŸbakanÄ± Malcolm Turnbull ile normalde bir saat sürmesi planlanan telefon görüÅŸmesini 25. dakikada sonlandÄ±rarak, "Avusturya BaÅŸbakanÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ±m en kötü görüÅŸmeydi" demiÅŸti.