CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan Elif TÃ¼rkmen'in istifasÄ± hakkÄ±nda ilk aÃ§Ä±klama

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Meclis'e haberleÅŸme faturasÄ±yla ilgili gÃ¼ndeme gelen CHP'li katip Ã¼ye Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in istifasÄ±nÄ± duyurdu.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, haberleÅŸme faturasÄ± tartÄ±ÅŸma konusu olan BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± üyelerinden CHP'li katip üye Elif DoÄŸan Türkmen'in BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'ndan istifasÄ±nÄ± istedi. CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay da, Türkmen'in bugün istifa edeceÄŸini duyurdu. CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay da, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Üyesi Elif DoÄŸan Türkmen'in bu görevinden istifasÄ±nÄ± istediÄŸini söyledi. Hürriyet'e konuÅŸan Altay, "Elif HanÄ±m ile SayÄ±n Genel BaÅŸkan birkaç gün önce görüÅŸmüÅŸ, istifa etmesi gerektiÄŸini söylemiÅŸti. Elif HanÄ±m sanÄ±rÄ±m birkaç gün deÄŸerlendirmek istedi. Bugün genel baÅŸkanÄ±n talebi yeniden Elif HanÄ±m'a iletildi. SanÄ±rÄ±m bugün gereÄŸini yapacaktÄ±r, kendisine yakÄ±ÅŸanÄ± yapacaktÄ±r." dedi.