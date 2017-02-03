Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/02/2017 13:33

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan Elif TÃ¼rkmen'in istifasÄ± hakkÄ±nda ilk aÃ§Ä±klama


CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Meclis'e haberleÅŸme faturasÄ±yla ilgili gÃ¼ndeme gelen CHP'li katip Ã¼ye Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in istifasÄ±nÄ± duyurdu.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, haberleÅŸme faturasÄ± tartÄ±ÅŸma konusu olan BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± üyelerinden CHP'li katip üye Elif DoÄŸan Türkmen'in BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'ndan istifasÄ±nÄ± istedi. CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay da, Türkmen'in bugün istifa edeceÄŸini duyurdu. CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay da, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Üyesi Elif DoÄŸan Türkmen'in bu görevinden istifasÄ±nÄ± istediÄŸini söyledi. Hürriyet'e konuÅŸan Altay, "Elif HanÄ±m ile SayÄ±n Genel BaÅŸkan birkaç gün önce görüÅŸmüÅŸ, istifa etmesi gerektiÄŸini söylemiÅŸti. Elif HanÄ±m sanÄ±rÄ±m birkaç gün deÄŸerlendirmek istedi. Bugün genel baÅŸkanÄ±n talebi yeniden Elif HanÄ±m'a iletildi. SanÄ±rÄ±m bugün gereÄŸini yapacaktÄ±r, kendisine yakÄ±ÅŸanÄ± yapacaktÄ±r." dedi.

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ABD BaÅŸkanÄ± Trump Biraz sert olmamÄ±zÄ±n zamanÄ± geldi

Amerika BirleÅŸik Devletleri BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yÃ¼zÃ¼ne kÄ±zarak telefonu kapattÄ±ÄŸÄ± Avustralya BaÅŸbakanÄ± iÃ§in "Sert telefon konuÅŸmalarÄ±mÄ± duyduÄŸunuzda endiÅŸelenmeyin. Biraz sert olmamÄ±zÄ±n zamanÄ± geldi" dedi.


CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in biletini kesti

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 1 milyon lirayÄ± aÅŸan faturasÄ± nedeniyle gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen CHP milletvekili Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in TBMM Divan Ã¼yeliÄŸinden istifa etmesi iÃ§in konuÅŸtu.


Merkel CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu bÃ¶yle sorguya Ã§ekti

CHP lideri ile Almanya BaÅŸkanÄ± Merkel soru cevap ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸen 50 dakikalÄ±k bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±lar. Darbe giriÅŸiminden, referanduma kadar pek Ã§ok konunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ toplantÄ±da Merkel, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu soru yaÄŸmuruna tuttu.