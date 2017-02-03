Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/02/2017 17:34

Eski Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet TÃ¼rk tahliye edildi


SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle Adli TÄ±p raporu iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu'na baÅŸvuran ancak olumsuz cevap alan Ahmet TÃ¼rk, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 17 KasÄ±m'da görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan ve Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± çerçevesinde tutuklanan Ahmet Türk'ün avukatlarÄ± tutuksuz yargÄ±lanmasÄ± için Mardin Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸine baÅŸvurdu. Talebi deÄŸerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi, Türk'ün yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± ve adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.Mardin Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince 21 KasÄ±m 2016'da gözaltÄ±na alÄ±nan Türk, savcÄ±lÄ±ktaki sorgusunun ardÄ±ndan tutuklanmasÄ± talebiyle çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸince tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ahmet Türk, ElazÄ±ÄŸ T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumuna nakledilmiÅŸti.

 

 

 

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