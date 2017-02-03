Eski Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet TÃ¼rk tahliye edildi

Mersin Åžehir Hastanesi ve YapÄ±mÄ± Tamamlanan Kamu YatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n Toplu AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'nde aÃ§Ä±klamalarda bulunan ErdoÄŸan, "14 yÄ±ldÄ±r bu projenin hayalini kuruyordum. Bu aÅŸÄ±k olduÄŸum bir projedir" dedi.