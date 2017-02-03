CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu aÅŸÄ±k olduÄŸum bir projedir dedi

Mersin Åžehir Hastanesi ve YapÄ±mÄ± Tamamlanan Kamu YatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n Toplu AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'nde aÃ§Ä±klamalarda bulunan ErdoÄŸan, "14 yÄ±ldÄ±r bu projenin hayalini kuruyordum. Bu aÅŸÄ±k olduÄŸum bir projedir" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile birlikte, Mersin Åžehir Hastanesi ve YapÄ±mÄ± Tamamlanan Kamu YatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n Toplu AçÄ±lÄ±ÅŸ Töreni'nde ÅŸöyle konuÅŸtu: "Bugün böyle bir vesile ile Mersin'deyiz. Toplam yatÄ±rÄ±m bedeli 1 milyar 100 milyon 19 ayrÄ± eserin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiriyoruz. Bunlardan bir tanesi ülkemiz için yeni bir dönemin baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± ifade ediyor. Mersin Åžehir Hastanesi'nden bahsediyorum. Mersin'de bunu gerçekleÅŸtirmenin memnuniyeti içerisindeyiz. AÅŸÄ±k olduÄŸum bir projeden bahsediyorum. Birileri laf üretir, biz ise iÅŸ üretiriz iÅŸ.

"30 BÜYÜKÅžEHÄ°RE MÜJDE"

AmacÄ±mÄ±z ÅŸehir hastanelerinin tamamÄ±nÄ± 30 büyükÅŸehirde 2020'ye kadar hizmete alacaÄŸÄ±z. GeçtiÄŸimiz haftalarda Yozgat'ta ilk ÅŸehir hastanemiz hizmete girmiÅŸti. Åžehir hastanelerimizin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± bizzat yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk yer Mersin oluyor. Isparta Åžehir Hastanesi de açÄ±lacak. 21 hastanemizden 3'ünü 2 ay gibi kÄ±sa süre içerisinde açmÄ±ÅŸ oluyoruz. Birileri laf üretir, biz ise iÅŸ üretiriz. Åžimdi ne olacak; Adana, Kayseri, Ankara ve Manisa ÅŸehir hastaneleri de bunlarÄ± izleyecek.Bu hastaneye girdiÄŸiniz zaman, Allah'Ä±n izniyle, moderniteyi göreceksiniz, modern bakÄ±mÄ± göreceksiniz, burada insan olduÄŸunuzu hatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z, 'Devletim bana sahip çÄ±kÄ±yor' diyeceksiniz.

"2023'DE 10 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°YE ULAÅžMIÅž OLACAÄžIZ BU BÄ°R REKORDUR"

Bu hastanede insan olduÄŸunuzu hatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z, devletim bana sahip çÄ±kÄ±yor diyeceksiniz. Åžu anda devletimiz, hükümetimiz kendi vatandaÅŸÄ±mÄ±z için bunu söylüyor. Olmaya devlet cihanda bir nefes sÄ±hhat gibi. DiÄŸer hastane projeleriyle birlikte 2023 yÄ±lÄ±nda tamamÄ± da nitelikli olmak üzere 10 bin kiÅŸiye ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Hastanelerimizin hepsi de hem ÅŸifa arayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z hem de refakatçÄ±larÄ± için 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± konfordadÄ±r. Helikopter pistinden enerji sistemine, otomasyonuna kadar en yüksek standartta tasarlanan hastanelerimiz ülkemize saÄŸlÄ±k alanÄ±nda sÄ±nÄ±f atlatÄ±yor.Bu hastanede insan olduÄŸunuzu hatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z, devletim bana sahip çÄ±kÄ±yor diyeceksiniz. Åžu anda devletimiz, hükümetimiz kendi vatandaÅŸÄ±mÄ±z için bunu söylüyor. Olmaya devlet cihanda bir nefes sÄ±hhat gibi. DiÄŸer hastane projeleriyle birlikte 2023 yÄ±lÄ±nda tamamÄ± da nitelikli olmak üzere 10 bin kiÅŸiye ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Hastanelerimizin hepsi de hem ÅŸifa arayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z hem de refakatçÄ±larÄ± için 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± konfordadÄ±r. Helikopter pistinden enerji sistemine, otomasyonuna kadar en yüksek standartta tasarlanan hastanelerimiz ülkemize saÄŸlÄ±k alanÄ±nda sÄ±nÄ±f atlatÄ±yor.