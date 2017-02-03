Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/02/2017 19:48

Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen CHP liderinin istifa et Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na ne dedi

Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen

CHP Milletvekili Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlunun istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine konuÅŸtu

CHP Milletvekili Elif DoÄŸan Türkmen, "Ä°stifa gerektiren bir durum olduÄŸunu düÅŸünmüyorum ama partimin kararÄ±na uyarÄ±m. Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z ile konuÅŸtuktan sonra gereÄŸini yaparÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, milyonluk haberleÅŸme faturasÄ±yla gündeme gelen CHP'li Elif DoÄŸan Türkmen'in divan üyeliÄŸinden istifasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Engin Altay da "CHP kamu vicdanÄ±nÄ± rahatsÄ±z edecek bir durumun içinde olmaz. SayÄ±n milletvekilinin de gereÄŸini yapacaÄŸÄ±nÄ± görüyoruz" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Engin Altay

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