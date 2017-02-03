Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/02/2017 20:34

CHP Grup BaÅŸkanvekili Altay referandumda hayÄ±r demenin Ã¶nemini anlattÄ±

Engin Altay

CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay,CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lmasÄ± planlanan referandumu deÄŸerlendirdi

CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay, "Referandumda 'hayÄ±r' demek, 15 Temmuz'u elinin tersiyle püskürten milletin demokrasi aÅŸkÄ±nÄ±n tecellisi olacaktÄ±r." dedi.

Referandumda "hayÄ±r" demenin, 15 Temmuz'u elinin tersiyle püskürten milletin demokrasi aÅŸkÄ±nÄ±n tecellisi olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Altay, ÅŸunlarÄ± kaydetti: 

"Tam tersini 'evet' demek, tek adam yönetimine, temel hak ve özgürlüklerimizin, bütün haklarÄ±mÄ±zÄ±n anayasal güvenceden çÄ±karÄ±larak, bir kiÅŸinin iki dudaÄŸÄ±nÄ±n ucuna teslim edilmesine, yeni 15 TemmuzlarÄ±n yaÅŸamasÄ±na ve yaÅŸatÄ±lmasÄ±na vesile olur. Bunun altÄ±nÄ± özellikle çizmek istiyorum. SayÄ±n AkdoÄŸan'Ä±n referandumla 15 Temmuz arasÄ±nda baÄŸlantÄ± kurmasÄ±nÄ± milletin takdirinde çok olumsuz deÄŸerlendirileceÄŸini biliyorum"

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