Ana Sayfa | SÄ°YASET 04/02/2017 09:37

ErdoÄŸan iÅŸini ÅŸansa bÄ±rakmayacak o takÄ±mda baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± da var


Referandum tarihi iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onay vermesi beklenirken, kararsÄ±z seÃ§men iÃ§in strateji ekibi de kuruluyor.

AK Parti yönetimi de bir taraftan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kampanyasÄ±nda seçmene götüreceÄŸi argümanlarÄ± belirlerken, diÄŸer yandan bu süreci yönetecek kadroyu oluÅŸturdu. Anayasa metninin hazÄ±rlanmasÄ± sürecinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na çalÄ±ÅŸmalara katÄ±lan isimler kampanyada da destek verecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ± Mehmet Uçum ve Åžükrü Karatepe'nin yanÄ± sÄ±ra YiÄŸit Bulut ve Özlem Zengin de kampanyaya yön verecek kararlarÄ± alacak ekibin içinde. KampanyanÄ±n parti ayaÄŸÄ±ndaki karar vericiler arasÄ±nda ise AB BakanÄ± Ömer Çelik, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, KahramanmaraÅŸ Milletvekili Mahir Ünal ve Ankara Milletvekili Mücahit Arslan bulunacak.

 

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900'lÃ¼ hatlarÄ± aradÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine CHP'li vekil PurÃ§u faturasÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±

181 bin liralÄ±k haberleÅŸme harcamasÄ±yla gÃ¼ndeme gelen PurÃ§u, "900'lÃ¼ hatlarÄ± aradÄ±" iddialarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k faturasÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hiÃ§bir Ã¼lkeye ait olmayan kÄ±tadaki proje iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±

TÃ¼rkiye, Antarktika kÄ±tasÄ±na Ã¼s kurma konusunda diÄŸer Ã¼lkelerden Ã¶nce davranarak proje Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±.

Engin Altay

CHP Grup BaÅŸkanvekili Altay referandumda hayÄ±r demenin Ã¶nemini anlattÄ±

CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay,CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lmasÄ± planlanan referandumu deÄŸerlendirdi