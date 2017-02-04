ErdoÄŸan iÅŸini ÅŸansa bÄ±rakmayacak o takÄ±mda baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± da var

Referandum tarihi iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onay vermesi beklenirken, kararsÄ±z seÃ§men iÃ§in strateji ekibi de kuruluyor.

AK Parti yönetimi de bir taraftan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kampanyasÄ±nda seçmene götüreceÄŸi argümanlarÄ± belirlerken, diÄŸer yandan bu süreci yönetecek kadroyu oluÅŸturdu. Anayasa metninin hazÄ±rlanmasÄ± sürecinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na çalÄ±ÅŸmalara katÄ±lan isimler kampanyada da destek verecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ± Mehmet Uçum ve Åžükrü Karatepe'nin yanÄ± sÄ±ra YiÄŸit Bulut ve Özlem Zengin de kampanyaya yön verecek kararlarÄ± alacak ekibin içinde. KampanyanÄ±n parti ayaÄŸÄ±ndaki karar vericiler arasÄ±nda ise AB BakanÄ± Ömer Çelik, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, KahramanmaraÅŸ Milletvekili Mahir Ünal ve Ankara Milletvekili Mücahit Arslan bulunacak.