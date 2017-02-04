Ana Sayfa | SÄ°YASET 04/02/2017 10:08

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hiÃ§bir Ã¼lkeye ait olmayan kÄ±tadaki proje iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±


TÃ¼rkiye, Antarktika kÄ±tasÄ±na Ã¼s kurma konusunda diÄŸer Ã¼lkelerden Ã¶nce davranarak proje Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, daha önce bazÄ± üniversiteler ve STK'larÄ±n çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ± bu konuda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± görevlendirdi. BakanlÄ±k, yol haritasÄ±nÄ± ve eylem planÄ±nÄ± belirledi. Bu yol haritasÄ±na göre, öncelikli olarak TÜBÄ°TAK ve Ä°TÜ'den bilim adamlarÄ± ile uzmanlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir çalÄ±ÅŸma grubu oluÅŸturulacak.Türkiye'ye ait olacak üs için fizibilite yapacak olan heyet, Türkiye'nin nasÄ±l, ne büyüklükte ve hangi konumda bilim üssü kurmasÄ± gerektiÄŸini netleÅŸtirecek. Heyet, Türkiye'nin bilimsel çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yönünü, üs kurmak için gereken bilimsel ekipman ile yapÄ± malzemelerini tespit edecek.Heyette; biyoloji, mühendislik, fizik, deniz bilimleri, jeofizik alanlarÄ±nda uzmanlar olmasÄ± bekleniyor. Bölgedeki hava kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda eksi 80'leri bulduÄŸu için heyet kasÄ±m ayÄ±nda yola çÄ±kacak. Heyet, kÄ±tada yaz döneminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 5 KasÄ±m 2017 ve 15 Åžubat 2018 tarihleri arasÄ±nda kalacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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900'lÃ¼ hatlarÄ± aradÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine CHP'li vekil PurÃ§u faturasÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±

181 bin liralÄ±k haberleÅŸme harcamasÄ±yla gÃ¼ndeme gelen PurÃ§u, "900'lÃ¼ hatlarÄ± aradÄ±" iddialarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k faturasÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.


ErdoÄŸan iÅŸini ÅŸansa bÄ±rakmayacak o takÄ±mda baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± da var

Referandum tarihi iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onay vermesi beklenirken, kararsÄ±z seÃ§men iÃ§in strateji ekibi de kuruluyor.

Engin Altay

CHP Grup BaÅŸkanvekili Altay referandumda hayÄ±r demenin Ã¶nemini anlattÄ±

CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay,CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lmasÄ± planlanan referandumu deÄŸerlendirdi