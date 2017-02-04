Ana Sayfa | SÄ°YASET 04/02/2017 11:07

900'lÃ¼ hatlarÄ± aradÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine CHP'li vekil PurÃ§u faturasÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±


181 bin liralÄ±k haberleÅŸme harcamasÄ±yla gÃ¼ndeme gelen PurÃ§u, "900'lÃ¼ hatlarÄ± aradÄ±" iddialarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k faturasÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Meclis BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± üyeleri arasÄ±nda kendisini 3. sÄ±raya taÅŸÄ±yan 181 bin liralÄ±k haberleÅŸme harcamasÄ±na iliÅŸkin olarak ise CHP'li vekil Purçu ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bu 15 aylÄ±k bir fatura. Tamam, fazla olabilir, biz de kendimize çekidüzen veririz ama bu konuda kimse bizi uyarmadÄ± ki. Sanki cep telefonu faturam 181 bin liraymÄ±ÅŸ gibi yayÄ±nlar yapÄ±lÄ±nca, '900'lü fantezi hatlarÄ±nÄ± arÄ±yor' diye troll'lerin hedefi oluyorum. Bu doÄŸru deÄŸil, 12 aylÄ±k cep telefonu faturam 2 bin 418 lira 3 kuruÅŸ, telefonu bir ay açÄ±k bÄ±raksan yine o fatura gelmez kardeÅŸim" dedi.

 

 

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