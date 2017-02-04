CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Kanseri yenilmeyecek bir hastalÄ±k deÄŸil dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, DÃ¼nya Kanser GÃ¼nÃ¼ sebebiyle twitterdan "YÃ¼zde 90 oranÄ±nda dÄ±ÅŸ etkenlere baÄŸlÄ± olarak ortaya Ã§Ä±kan kanser asla tedavi edilemez deÄŸildir. Kanseri yenmek bizim elimizde" ÅŸeklinde mesaj gÃ¶nderdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, dünkü Mersin programÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gece Ä°stanbul'a geldi. Geceyi KÄ±sÄ±klÄ±'daki konutunda geçiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi Twitter hesabÄ±ndan 4 Åžubat Dünya Kanser Günü sebebiyle, twitter mesajlarÄ± attÄ±. RTE imzalÄ± mesajlar ÅŸöyle: "Kanser hastalÄ±ÄŸÄ±, maalesef günümüzün en önemli saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan biri olarak her geçen gün daha fazla insanÄ± etkiliyor. Ülkemizde her yÄ±l 175 bin kiÅŸiye kanser teÅŸhisi konulurken, dünya genelinde 10 milyona yakÄ±n insan kanser sebebiyle hayatÄ±nÄ± kaybediyor. Yüzde 90 oranÄ±nda dÄ±ÅŸ etkenlere baÄŸlÄ± olarak ortaya çÄ±kan kanser asla tedavi edilemez deÄŸildir. Kanseri yenmek bizim elimizde.Tütün, alkol ve hareketsizlik gibi zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan uzak durarak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± koruyabilir, kansere yakalanma riskini azaltabiliriz. AyrÄ±ca, tüm hastalÄ±klarda olduÄŸu gibi kanserle baÅŸarÄ±lÄ± mücadelede en önemli unsurun erken teÅŸhis olduÄŸunu da unutmamalÄ±yÄ±z. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve diÄŸer kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n erken teÅŸhis konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± bilinçlendirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na el birliÄŸiyle destek olmalÄ±yÄ±z. 4 Åžubat Dünya KanserGünü'nün bu hastalÄ±kla ilgili farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n artmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± temenni ediyorum. RTE" CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 10 Milyona yakÄ±n takipçisi bulunan resmi Twitter hesabÄ±ndan zaman zaman bizzat yazdÄ±ÄŸÄ± mesajlar da yayÄ±nlanÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu mesajlarÄ±n sonuna RTE imzasÄ±nÄ± atÄ±yor.

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