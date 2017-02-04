Bakan Ã–zlÃ¼ Antartika'da hak iddia edeceÄŸiz dedi

Antartika'da TÃ¼rkiye'nin bilim Ã¼ssÃ¼ kurulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Piri Reis'in haritasÄ±na gÃ¶re hak iddia edeceklerini sÃ¶yledi.

GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l Divan toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Özlü, Düzce'de kurulacak bilim merkezi konusunda konsepte karar verileceÄŸini söyledi. Bakan Özlü, "Bilim merkezinin nerede olacaÄŸÄ±na dair arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. 4 yer belirlemiÅŸler. Bugün onlara baktÄ±k. BazÄ± yerler var ki etrafÄ± orman alanÄ±, park, hem dinlenme yeri hem de bilim merkezi içerisinde olabilecek gibi yerlerimiz var. Konsepte karar vereceÄŸiz" dedi.

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N ANTARTÄ°KA'DA BÄ°LÄ°M ÜSSÜ OLACAK"

Antartika'ya bilim merkezi kurulmasÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bakanlÄ±k olarak kendilerine verildiÄŸini ifade eden Bakan Özlü, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Antartika'ya bilim merkezi kuruyoruz. BarÄ±ÅŸ için bilimi öne çÄ±karacaÄŸÄ±z. Bunun çalÄ±ÅŸmasÄ± bizim bakanlÄ±ÄŸa verildi. Bu çalÄ±ÅŸmaya göre Antartika'da mevsim buradakinin tam tersi biliyorsunuz. 15 KasÄ±m-15 Mart arasÄ± orada yaz. Bu dönemde oraya bir heyet göndereceÄŸiz. Ä°stanbul Teknik Üniversitesi'den hocalarÄ±mÄ±z, diÄŸer üniversitelerden hocalarÄ±mÄ±z var. Türkiye'nin Antartika'da bilim üssü olacak.BaÅŸka ülkeler de orada çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Piri Reis'in haritasÄ±nda Antartika bölgesinin olduÄŸuna dair iÅŸaretler var. Bir harita yaptÄ±rÄ±yoruz. Antartika'da hak iddia eden ülkelerin belgelerinin sunulduÄŸu müzede sergileyeceÄŸiz. Biz de orada hak iddia edeceÄŸiz. Piri Reis haritasÄ±nda böyle bir yer var diye iÅŸaret ediyor."