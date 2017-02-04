MÃ¼vekkilinden CHP'li Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen hakkÄ±nda ÅŸok iddia

TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Katip ÃœyeliÄŸinden istifa eden CHP'li Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in mÃ¼vekkili Ali Fuat Elibol maÄŸdur edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°letiÅŸim giderleri kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olan ve TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Katip ÜyeliÄŸinden istifa eden CHP'li Elif DoÄŸan Türkmen'i 2 yÄ±l önce yaralayan eski müvekkili Ali Fuat Elibol, milletvekilinin avukatlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde bir alacak davasÄ±ndan kazandÄ±klarÄ± parayÄ± vermeyerek kendisini de maÄŸdur ettiÄŸini iddia etti.Elibol, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 2009 yÄ±lÄ±nda Elif DoÄŸan Türkmen'e bir alacak davasÄ±yla ilgili vekalet verdiÄŸini, 2011'de sonuçlanan davadan 690 bin lira kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

690 BÄ°N LÄ°RAYI KENDÄ° ÇEKMÄ°Åž

ParanÄ±n tahsilat sürecinde maÄŸdur edildiÄŸini savunan Elibol, "AynÄ± yÄ±l içinde alacaklarÄ±mÄ± 360 bin ve 330 bin lira olarak kendisi bankadan çekti. Daha sonra defalarca parayÄ± almak için yanÄ±na gittiÄŸimde, sürekli oyaladÄ± ve beni çok büyük zarara uÄŸrattÄ±." dedi. Elibol, bunun üzerine Türkmen aleyhine 2012 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayetlerden herhangi sonuç alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, ÅŸu iddialarda bulundu:

BENÄ° TARTAKLAYIP GÖNDERDÄ°LER

"Bürosuna gittiÄŸimde adamlarÄ± tarafÄ±ndan tartaklanÄ±p gönderildim. En son yapÄ±lan genel seçimler öncesinde Adana'da bir tesiste AdanalÄ± iÅŸ adamlarÄ±na sabah kahvaltÄ±sÄ± veriliyordu. Ben de oraya gittim. Orada Elif hanÄ±ma 'benim paramÄ± niçin vermiyorsun?' dediÄŸimde bana 'defol git' dedi. Ben de o an tahrik oldum. Üzerimde bulunan silahla üç el ateÅŸ ettim. Daha sonra polislere teslim oldum."YaÅŸadÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± aile iliÅŸkilerinin de bozulduÄŸunu öne süren Elibol, "Benim hayatÄ±mÄ± mahveden, bütün ticari iliÅŸkilerimi bozan Türkmen'dir. EÅŸimden ayrÄ±lmama kadar sebep oldu. Mecliste yaptÄ±ÄŸÄ± harcamalar buz daÄŸÄ±nÄ±n görünen yüzüdür." ifadesini kullandÄ±.