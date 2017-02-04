Ana Sayfa | SÄ°YASET 04/02/2017 20:18

Bakan FETÃ–'den ihraÃ§ edilen doktor sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte o rakam


SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, FETÃ– operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda, bin 500 doktorun gÃ¶revden ihraÃ§ edildiÄŸini duyurdu.

Bakan AkdaÄŸ, partisinin Ordu Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret etti. Burada bir gazetecenin FETÖ operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda açÄ±ÄŸa alÄ±nan ve ihraç edilen saÄŸlÄ±k personeli sayÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki sorusunu yanÄ±tlayan AkdaÄŸ, operasyon sonucu açÄ±ÄŸa alÄ±nan ve ihraç edilen personelin saÄŸlÄ±k hizmetini çok fazla etkilemediÄŸini belirtti. AkdaÄŸ, 6 bin 500'ün biraz üzerinde ihraç edilen saÄŸlÄ±k personeli bulunduÄŸunu vurgulayarak, "Doktor sayÄ±sÄ± olarak da bin 500 civarÄ±nda bir ihraç oldu. Bu, toplam doktor sayÄ±sÄ± içerisinde çok büyük bir sayÄ± deÄŸil. Toplamda 500 bine yakÄ±n personelimiz var. BunlarÄ±n içerisinde hizmet alÄ±mÄ± yapÄ±lan firmalara ait çalÄ±ÅŸanlar da var ama biz yine de Maliye'den bu eksikleri tamamlamak için gerekli kadrolarÄ± istedik. Bu kadrolar bize verildi. Ä°çinde bulunduÄŸumuz yÄ±l da gerekli istihdamÄ± yapacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

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