Ana Sayfa | SÄ°YASET 05/02/2017 07:06

FlaÅŸ Devlet BahÃ§eli referandum Ã¶ncesi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ± kararÄ± aldÄ±

devlet bahÃ§eli

MHP lideri Devlet BahÃ§eli, referandum Ã¶ncesinde MYK ve MDK Ã¼yelerini olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplayacak

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, milletvekilleri, MYK ve MDK üyelerini olaÄŸanüstü toplama kararÄ± aldÄ±.Konya’da 10-12 Åžubat tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak olaÄŸanüstü toplantÄ±da, referandum süreci deÄŸerlendirilecek. KararÄ± Twitter hesabÄ±ndan duyuran MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalçÄ±n, “MHP Genel Merkezi, MYK, MDK ve milletvekillerini 10-12 Åžubat 2017 tarihlerinde Konya Dedeman Otelinde toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rdÄ±. Kamuoyuna duyrulur” ifadesini kullandÄ±.

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