FlaÅŸ Devlet BahÃ§eli referandum Ã¶ncesi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ± kararÄ± aldÄ±

MHP lideri Devlet BahÃ§eli, referandum Ã¶ncesinde MYK ve MDK Ã¼yelerini olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplayacak
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, milletvekilleri, MYK ve MDK üyelerini olaÄŸanüstü toplama kararÄ± aldÄ±.Konya’da 10-12 Åžubat tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak olaÄŸanüstü toplantÄ±da, referandum süreci deÄŸerlendirilecek. KararÄ± Twitter hesabÄ±ndan duyuran MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalçÄ±n, “MHP Genel Merkezi, MYK, MDK ve milletvekillerini 10-12 Åžubat 2017 tarihlerinde Konya Dedeman Otelinde toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rdÄ±. Kamuoyuna duyrulur” ifadesini kullandÄ±.