Ana Sayfa | SÄ°YASET 05/02/2017 12:52

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Fikirtepe'de konuÅŸtu BuranÄ±n Ã§amurlarÄ±nÄ± Ã§ok Ã§iÄŸnedik


Fikirtepe Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Projesi Temel Atma TÃ¶reni'nde konuÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m hatÄ±ralarÄ±nÄ± anÄ±msayarak, "Buraya gelince 40 yÄ±l Ã¶ncesini hatÄ±rladÄ±m. Rahmetli babam arsa almÄ±ÅŸtÄ±, oraya bir inÅŸaat yaparken, buranÄ±n Ã§amurlarÄ±nÄ± Ã§ok Ã§iÄŸnedik." dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Fikirtepe Kentsel DönüÅŸüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katÄ±ldÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu: "Kentsel dönüÅŸüm projeleri hükümetimizin önemli icraatlarÄ±ndan biridir. 2002'de göreve geldiÄŸimizde Türkiye'nin en önemli konularÄ±ndan biri de ev ihtiyacÄ±ydÄ±. Büyük bir konut seferberliÄŸi baÅŸlattÄ±k. KÄ±sa süre içerisinde Türkiye'nin her köÅŸesinde konut projelerini hayata geçirmeye baÅŸladÄ±k. Gerek toplu konut, gerek kentsel dönüÅŸüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aynen devam ediyor. Temelini attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her eser, her yeni proje vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸini, aÅŸÄ±nÄ±, ekmeÄŸini büyütüyor. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸam kalitesini artÄ±rmak en temel görevimizdir. Her yatÄ±rÄ±mla iÅŸ alanÄ± saÄŸlÄ±yoruz, yeni istihdam alanÄ± saÄŸlÄ±yoruz."

 

 

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