CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu tek kiÅŸi hÃ¼kÃ¼mran olamaz dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, NazÄ±m Hikmet KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde, partisinin il ve ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla GeniÅŸletilmiÅŸ BaÅŸkanlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±

Türkiye'de demokrasinin oylanacaÄŸÄ±nÄ±, burada sadece CHP'nin deÄŸil, bütün siyasi partilerin, partili-partisiz bütün vatandaÅŸlarÄ±n, çiftçilerin, esnafÄ±n, gazetecilerin, yazarlarÄ±n, aydÄ±nlarÄ±n, avukatlarÄ±n sorumluluÄŸu olduÄŸunu vurgulayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, düÅŸünceler, görüÅŸler, inançlar, kimlikler, yaÅŸam tarzlarÄ± farklÄ± olsa da Türkiye'de huzur içinde, kardeÅŸçe yaÅŸamak istediklerini söyledi.

"SigortasÄ±z devlet olmaz"

Bir ülkede siyasi partiler arasÄ±nda görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±, çatÄ±ÅŸma çÄ±kmasÄ± durumunda bunlarÄ± bir araya getirecek olanÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin bu sigortayÄ± tümüyle devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

"Evinizde, mahallede elektrikler söndüÄŸünde önce sigortaya bakarsÄ±nÄ±z. SigortasÄ±z bir devlet olmaz." diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, bir partinin genel baÅŸkanÄ± olduÄŸunda "cumhurun baÅŸkanÄ±" olamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"Ä°llerde çift baÅŸlÄ±lÄ±k çÄ±kacak"

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda bir partinin de genel baÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Peki cumhurbaÅŸkanÄ± bir partinin genel baÅŸkanÄ± olduÄŸunda, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kim temsil edecek? Vali mi temsil edecek, üyesi olduÄŸu partinin il baÅŸkanÄ± mÄ± temsil edecek? Diyorlar ya 'Çift baÅŸlÄ±lÄ±k olmaz', buyurun size çift baÅŸlÄ±lÄ±k daha iÅŸin baÅŸÄ±nda. Daha illerde baÅŸladÄ±, bÄ±rakÄ±n merkezi, daha illerde çift baÅŸlÄ±lÄ±k çÄ±kacak." dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, deÄŸiÅŸiklik olduÄŸunda valilerle, il baÅŸkanlarÄ± arasÄ±nda çift baÅŸlÄ±lÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± savunarak, "KaÅŸ yaparken, göz çÄ±karÄ±lÄ±yor." dedi.

"Bu bir parti meselesi deÄŸildir"

DeÄŸiÅŸiklikle, tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybedecek olan cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, bir partinin genel baÅŸkanÄ± olarak Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinin 12'sini atayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bir siyasi partinin genel baÅŸkanÄ± hakim tayin ettikten sonra bu düzen olmaz, bu düzen dikiÅŸ tutmaz yanlÄ±ÅŸ olur. Hakimin tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na gölge düÅŸmüÅŸ olur. Bunu da saÄŸduyu ile bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za anlatmak zorundasÄ±nÄ±z. Bir partinin genel baÅŸkanÄ± Anayasa Mahkemesine, HSYK'ya hakim atayamaz, yanlÄ±ÅŸtÄ±r, böyle bir örnek yoktur."

"Tek kiÅŸi hükümran olamaz"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, mahkemedeki 15 hakimin 12'sini tayin eden kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ± durumunda, buradan adalet beklenemeyeceÄŸini savunarak "Benim tayin ettiÄŸim hakim beni yargÄ±layacak, böyle bir ÅŸey olur mu? Bana söyleyin dünyada hangi devlette böyle bir uygulama var. Ben bakarÄ±m, birisi aleyhime bir ÅŸey dediyse üç gün sonra görevden alÄ±rÄ±m, yeni birisini atarÄ±m. Tek kiÅŸi hükümran olamaz, doÄŸru deÄŸildir. Demokrasilerde denge, adalet, insan sevgisi, düÅŸünce özgürlüÄŸü vardÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Böyle bir deÄŸiÅŸiklik durumunda, gecekondusu kamulaÅŸtÄ±rÄ±lan vatandaÅŸÄ±n, hakkÄ±nÄ± aramak istemesi durumunda dahi yargÄ±nÄ±n tarafsÄ±z olamayacaÄŸÄ±nÄ± örnekle anlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bizim 'hayÄ±r' dememizin temelinde bu yatÄ±yor." dedi.

"Suriye anayasasÄ±nÄ±n aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± aynÄ±sÄ±"

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Yeni deÄŸiÅŸiklikle gelen anayasa Suriye anayasasÄ±nÄ±n aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± aynÄ±sÄ±. Güçlü bir demokratik parlamenter sistemden güçlü tek adam rejimine geçiyoruz. Bir tek kiÅŸiye bütün yetkileri veriyoruz. Bu, tek adam rejimine geçmektir. Devlet yapÄ±sÄ±nÄ± ve iÅŸleyiÅŸini deÄŸiÅŸtiriyorsunuz"

AnayasanÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini, bir tek hukuk fakültesinin çÄ±kÄ±p konuÅŸamadÄ±ÄŸÄ±n ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Buradan da anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki getirilen deÄŸiÅŸiklikler bizim hayrÄ±mÄ±za deÄŸil, bu ülkenin hayrÄ±na deÄŸil. O nedenle hayÄ±rlÄ±, güzel sonuç bekliyorsak, birlikte yaÅŸama irademizi ortaya koyacaksak hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapmalÄ±yÄ±z" dedi.

"Bu iÅŸ parti meselesi deÄŸil"

"OlayÄ± A partisi, B partisi meselesi haline sakÄ±n kimse getirmesin. Bu iÅŸ parti meselesi deÄŸil, birlikte yaÅŸama, bayrak, vatan, demokrasi meselesi." diye konuÅŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu Åžöyle devam etti:

"Cumhuriyet, demokrasiyle taçlanÄ±rsa güçlü olur. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandÄ±rÄ±rsak dünyada saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olur. Gezerken, konuÅŸurken bilgiye dayalÄ± konuÅŸacaÄŸÄ±z, ezbere deÄŸil. Ä°nanarak, sevgiyle konuÅŸacaÄŸÄ±z. Hiç kimseyi ötekileÅŸtirmeden, kim olursa olsun, demokrasiden yanaysa, baÅŸÄ±mÄ±n üzerinde yeri var, hangi partiden olursa olsun. Önce ÅŸu demokrasiyi bir kurtaralÄ±m, önce bu ülkeye bir demokrasi getirelim"

"Bu olay bir Türkiye meseledir"

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketine iliÅŸkin, konuÅŸan KÄ±lÄ±ÅŸdaroÄŸlu; "Bu olay bir CHP olayÄ± deÄŸildir, bir MHP olayÄ± deÄŸildir, bir AKP olayÄ± deÄŸildir, bir HDP olayÄ± deÄŸildir, bir Saadet Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi olayÄ± deÄŸildir. Bu olay bir Türkiye meseledir. Olaya böyle bakacaÄŸÄ±z. Biz 'CHP bayraklarÄ± taÅŸÄ±nmayacak' diye niye diyoruz, mesele CHP meselesi deÄŸil ki. Seçim yapmÄ±yoruz ki mesele vatan meselesi, demokrasi meselesi, bayrak meselesi." dedi.

"Bu Meclis, KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ± yöneten Meclis"

"Bu Meclis, Gazi Meclis. Bu Meclis, KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ± yöneten Meclis." diye konuÅŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Bu Meclis, 15 Temmuz darbe giriÅŸimini püskürten Meclis. Åžimdi bu Meclis, ikinci sÄ±nÄ±f bir meclis haline geliyor. VatandaÅŸlara sorun, 'Sizin vicdanÄ±nÄ±z bunu kabul ediyor mu?' Benim ne vicdanÄ±m, ne ahlakÄ±m, ne inancÄ±m, ne de demokrasiye saygÄ±m bunu kabul etmiyor."