Ahmet TÃ¼rk'ten Deniz Baykal ve BahÃ§eli'ye teÅŸekkÃ¼r mesajÄ±

Cezaevinden saÄŸlÄ±k problemleri nedeniyle ÅŸartlÄ± serbest kalan eski Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye EÅŸbaÅŸkanÄ± Ahmet TÃ¼rk, ElazÄ±ÄŸ'da hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken Ã§ekilen fotoÄŸraf hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaparak, CHP milletvekili Deniz Baykal ve MHP lideri BahÃ§eli'ye teÅŸekkÃ¼r etti.

ElazÄ±ÄŸ Cezaevi'nden cuma akÅŸamÄ± tahliye edilen Ahmet Türk, Mardin'in ve KÄ±zÄ±ltepe'nin KasrÄ± Konca'daki evi ziyaretçi akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±. DHA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Ahmet Türk, tutuklu bulunduÄŸu sürede cezaevinde kötü muameleyle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hastaneye gidiÅŸ geliÅŸlerde kendisine askerlerin nazik davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hatta onlarla kaçma konusunda ÅŸakalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ahmet Türk, gözaltÄ±na alÄ±nma sürecinde CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'Ä±n kendisi için Mardin'e geliÅŸi, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin kendisi ile ilgili açÄ±klamalarÄ±nÄ±n, Türkiye'nin geleceÄŸi ile ilgili önemli mesajlar verdiÄŸini söyledi. Ahmet Türk, "Ben mahkemedeyken Deniz beyin (Baykal) geldiÄŸini avukatlar söyledi bana. Ailemi ziyaret edip, savcÄ±lÄ±ÄŸa gelmiÅŸti. Fakat o ortamda görüÅŸme imkanÄ±mÄ±z olmadÄ±. Kendilerine çok teÅŸekkür ediyorum. SayÄ±n Bahçeli ise, vicdani bir sorumluluÄŸu yerine getirdi. Bir parti hesabÄ± yapmadan, vicdani sorumluluÄŸu yerine getirdi. Kendisine teÅŸekkür etmek istiyorum. Ä°mkanÄ±m olursa kendisini ziyaret edeceÄŸiz." dedi.