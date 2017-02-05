Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende o silahlar dikkat Ã§ekti

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Fikirtepe Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Projesi temel atma TÃ¶reni'nde gÃ¼venlik amacÄ±yla kullanÄ±lan silahlar da ilk defa gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Fikirtepe Kentsel DönüÅŸüm Projesi temel atma Töreni'ne katÄ±ldÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m konuÅŸmasÄ±nda ""Neden 'evet' diyoruz? PKK 'hayÄ±r' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayÄ±r' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayÄ±r' diyor, onun için 'evet' diyoruz. 'HayÄ±r'cÄ±lara bakÄ±n ona göre kararÄ±nÄ±zÄ± verin. BölücülüÄŸe 'evet' diyen, FETÖ'ye 'evet' diyenlere bu millet nisanda, referandumda dersini verecek. Bölücülerden de FETÖ'cülerden de vesayetçilerden de 'evet' mührünü vurarak hesabÄ±nÄ± soracaktÄ±r" dedi. Tören alanÄ±nda geniÅŸ güvenlik önlemi alÄ±ndÄ± ve dronsavar adÄ± verilen bir cihaz da kullanÄ±ldÄ±.