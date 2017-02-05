Ana Sayfa | SÄ°YASET 05/02/2017 18:42

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m 5 gÃ¼nde 2. kez bir araya geldi


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m bugÃ¼n referandum sÃ¼recini konuÅŸmak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m saat 15.00'te Huber KöÅŸkü'nde biraraya geldi. ErdoÄŸan ve YÄ±ldÄ±rÄ±m son 5 günde 2. kez yüz yüze görüÅŸme imkanÄ± buldu. GörüÅŸmede referandum sürecinin konuÅŸulacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Öte yandan geçtiÄŸimiz günlerde anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sunulmuÅŸtu. ErdoÄŸan'Ä±n yasayÄ± onaylamasÄ± için 16 Åžubat'a kadar vakti var.

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Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende o silahlar dikkat Ã§ekti

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Fikirtepe Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Projesi temel atma TÃ¶reni'nde gÃ¼venlik amacÄ±yla kullanÄ±lan silahlar da ilk defa gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.


Ahmet TÃ¼rk'ten Deniz Baykal ve BahÃ§eli'ye teÅŸekkÃ¼r mesajÄ±

Cezaevinden saÄŸlÄ±k problemleri nedeniyle ÅŸartlÄ± serbest kalan eski Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye EÅŸbaÅŸkanÄ± Ahmet TÃ¼rk, ElazÄ±ÄŸ'da hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken Ã§ekilen fotoÄŸraf hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaparak, CHP milletvekili Deniz Baykal ve MHP lideri BahÃ§eli'ye teÅŸekkÃ¼r etti.

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu tek kiÅŸi hÃ¼kÃ¼mran olamaz dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, NazÄ±m Hikmet KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde, partisinin il ve ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla GeniÅŸletilmiÅŸ BaÅŸkanlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±