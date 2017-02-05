CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m 5 gÃ¼nde 2. kez bir araya geldi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m bugÃ¼n referandum sÃ¼recini konuÅŸmak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m saat 15.00'te Huber KöÅŸkü'nde biraraya geldi. ErdoÄŸan ve YÄ±ldÄ±rÄ±m son 5 günde 2. kez yüz yüze görüÅŸme imkanÄ± buldu. GörüÅŸmede referandum sürecinin konuÅŸulacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Öte yandan geçtiÄŸimiz günlerde anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sunulmuÅŸtu. ErdoÄŸan'Ä±n yasayÄ± onaylamasÄ± için 16 Åžubat'a kadar vakti var.